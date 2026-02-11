Fernando Alonso prevê data para decidir aposentadoria da F1

Há 25 anos, Fernando Alonso iniciou sua carreira na Fórmula 1 e segue em ação desde então. A aposentadoria, no entanto, pode estar mais próxima do que os fãs esperam. O novo regulamento da elite do automobilismo mundial chega como divisor de águas para o espanhol.

— Não sei, acho que este ano é preciso esperar um pouco mais porque a progressão e a evolução dos carros vai ser incrível. Em vez de melhorar um ou dois décimos com um pacote de atualizações, talvez melhore oito décimos ou um segundo. Então, acho que ao longo da temporada veremos grandes mudanças de desempenho por parte das equipes — disse o piloto, que completou:

— Tomar uma decisão em abril ou maio pode ser certo ou errado em setembro, depende de como forem as evoluções. Quanto mais se puder esperar, melhor. Essa seria a minha intenção, esperar até setembro para tomar uma decisão.

Como destacado por Alonso, as atualizações e o possível crescimento na F1 serão um fator importante, mas não é só o que o espanhol analisa para seguir a carreira. A ideia é entender o trabalho realizado pela Aston Martin em todos os aspectos do esporte – dentro e fora das pistas.

— Não acho que seja apenas uma questão de desempenho. Tenho que ver como me sinto, quão motivado estou, quanto me pesam as viagens, os eventos, o marketing e tudo o que se faz fora da pista. Acho que a equipe vai melhorar muito desde o início do ano, vamos começar devagar e melhorar claramente. Isso vai ser motivador em relação à possibilidade de continuar, ver que o carro está a melhorar e que vamos melhorar os resultados.

A mudança no regulamento técnico da F1 para 2026 alterou o panorama competitivo entre os 22 pilotos – uma novidade do grid. Com isso, torna-se difícil prever quais times disputarão o título e quais ficarão nas posições intermediárias ou no fundo da tabela.

Apesar de preferir esperar até setembro, Alonso reconhece que pode enfrentar pressão da Aston Martin para definir seu futuro mais cedo, devido à movimentação no mercado de pilotos.

— Mas para poder tomar uma decisão 100% segura é preciso esperar o máximo possível… se a Aston Martin aguentar. Porque o que você quer é uma coisa, mas se a equipe quiser saber na primavera se vai continuar ou não, para não ficar sem opções de outros pilotos que estejam no mercado, terei pressão para tomar uma decisão o mais rápido possível — concluiu.

Fernando Alonso, da Aston Martin, e Oscar Piastri, da McLaren, em ação no treino livre do GP da Holanda pela F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)

