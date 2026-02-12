Cadillac, Mercedes e Red Bull têm problemas no 2° dia de treinos da Fórmula 1
Charles Leclerc foi o mais rápido da sessão
A segunda manhã de testes da pré-temporada da Fórmula 1, nesta quinta-feira (12), foi marcada pela tensão nos boxes da Mercedes, Cadillac e Red Bull. O jovem Kimi Antonelli completou apenas três voltas em quatro horas de atividade devido a falhas eletrônicas em sua Mercedes, enquanto Sergio Pérez viu sua Cadillac sofrer uma pane mecânica logo cedo. Já a Red Bull mandou o francês Isack Hadjar para a pista nos instantes finais.
Na tabela de tempos, Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido da sessão ao cravar 1m34s273 no Circuito de Sakhir. Ele foi seguido pelo atual campeão mundial, Lando Norris, que colocou a McLaren na segunda posição com 1m34s784. A surpresa positiva ficou por conta de Pierre Gasly, que levou a Alpine ao terceiro melhor tempo com 1m36s723.
O brasileiro Gabriel Bortoleto assume o volante da Audi na sessão vespertina, que começou às 9h e se estende até as 13h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Globo a partir do meio dia. O terceiro e último dia de testes acontece nesta sexta (13) e segue a mesma programação dos outros dias: primeira parte entre às 4h e 8h e segunda entre às 9h e 13h.
Melhores tempos do primeiro teste da Fórmula 1
- 1° Charles Leclerc (Ferrari) - 1m34s273
- 2° Lando Norris (McLaren) - 1m34s784
- 3° Pierre Gasly (Alpine) - 1m36s723
- 4° Bearman (Haas) - 1m37s025
- 5° Albon (Williams) - 1m37s229
- 6° Nico Hülkenberg (Audi) - 1m37s266
- 7° Liam Lawson (Racing Bulls) - 1m38s017
- 8° Sergio Pérez (Cadillac) - 1m38s653
- 9° Fernando Alonso (Aston Martin) - 1m39s150
- 10° Kimi ANtonelli (Mercedes) - problemas com o carro
- 11° Isack Hadjar (Racing Bulls) - problemas com o carro
