imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Verstappen atinge topo de 334 km/h com novo motor da Fórmula 1

O holandês também conseguiu a volta mais rápida do 2° dia de treinos

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 12/02/2026
14:02
Max Verstappen no traçado de Barcelona (Foto: Reprodução/ X)
imagem cameraMax Verstappen no traçado de Barcelona (Foto: Reprodução/ X)
  • Mais Notícias

Embora os carros da temporada 2026 da Fórmula 1 apresentem tempos de volta mais lentos em comparação a 2025, Max Verstappen provou que a velocidade final em linha reta continua assustadora. O piloto da Red Bull atingiu 334 km/h durante os testes de pré-temporada, marca 24 km/h superior ao melhor tempo registrado ano passado.

Essa diferença de velocidade se deve ao novo regulamento de motores, com o gerenciamento de energia dividido em 50% combustão e 50% elétrica. Se por um lado o equilíbrio nas curvas desafia os pilotos, por outro, a nova configuração permite que os carros alcancem velocidades máximas maiores nas retas, como demonstrado pelo tricampeão mundial.

Segundo os dados disponibilizados pelo perfil Formula Data Analysis no X, o motor Honda fica para trás, o carro da Aston Martin só conseguiu atingir 303 km/h. Vale relembrar que Cadillac e Alpine não disponibilizaram seus dados.

Oscar Piastri no primeiro dia de treinos na F1 2026 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
McLaren's Australian driver Oscar Piastri drives on the first day of the Formula One pre-season testing at the Bahrain International Circuit in Sakhir on February 11, 2026. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

Top Speed - 1° dia de testes no Bahrein 

  1. Max Verstappen (Red Bull-RBPT Ford) - 344 km/h
  2. Arvid Lindblad (Racing Bulls-RBPT Ford) - 339 km/h
  3. Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 332 km/h
  4. George Russell (Mercedes) - 332 km/h
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) - 332 km/h
  6. Charles Leclerc (Ferrari) - 332 km/h
  7. Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 331 km/h
  8. Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 330 km/h
  9. Kimi Antonelli (Mercedes) - 329 km/h
  10. Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 329 km/h
  11. Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 324 km/h
  12. Nico Hülkenberg (Audi) - 323 km/h
  13. Gabriel Bortoleto (Audi) - 319 km/h
  14. Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 303 km/h

