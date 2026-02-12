Verstappen atinge topo de 334 km/h com novo motor da Fórmula 1
O holandês também conseguiu a volta mais rápida do 2° dia de treinos
Embora os carros da temporada 2026 da Fórmula 1 apresentem tempos de volta mais lentos em comparação a 2025, Max Verstappen provou que a velocidade final em linha reta continua assustadora. O piloto da Red Bull atingiu 334 km/h durante os testes de pré-temporada, marca 24 km/h superior ao melhor tempo registrado ano passado.
Essa diferença de velocidade se deve ao novo regulamento de motores, com o gerenciamento de energia dividido em 50% combustão e 50% elétrica. Se por um lado o equilíbrio nas curvas desafia os pilotos, por outro, a nova configuração permite que os carros alcancem velocidades máximas maiores nas retas, como demonstrado pelo tricampeão mundial.
Segundo os dados disponibilizados pelo perfil Formula Data Analysis no X, o motor Honda fica para trás, o carro da Aston Martin só conseguiu atingir 303 km/h. Vale relembrar que Cadillac e Alpine não disponibilizaram seus dados.
Top Speed - 1° dia de testes no Bahrein
- Max Verstappen (Red Bull-RBPT Ford) - 344 km/h
- Arvid Lindblad (Racing Bulls-RBPT Ford) - 339 km/h
- Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 332 km/h
- George Russell (Mercedes) - 332 km/h
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 332 km/h
- Charles Leclerc (Ferrari) - 332 km/h
- Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 331 km/h
- Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 330 km/h
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 329 km/h
- Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 329 km/h
- Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 324 km/h
- Nico Hülkenberg (Audi) - 323 km/h
- Gabriel Bortoleto (Audi) - 319 km/h
- Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 303 km/h
