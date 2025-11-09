menu hamburguer
Rayssa Leal parabeniza Norris, campeão do GP Brasil; veja vídeo

Fadinha do Skate desejou sorte ao piloto britânico no início da semana

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
19:12
Lando Norris e Rayssa Leal no GP Brasil de Fórmula 1 (Reprodução)
imagem cameraLando Norris e Rayssa Leal no GP Brasil de Fórmula 1 (Reprodução)
Se não teve tanto trabalho para vencer o GP Brasil, neste domingo, Lando Norris precisou se desdobrar para retribuir tanto carinho após a vitória em Interlagos. E Rayssa Leal, estrela do skate brasileiro e mundial, foi uma das personalidades que prestigiaram a prova e o piloto britânico.

Abaixo, o reencontro do vencedor de Interlagos com a brasileira:

Medalha de prata na Olimpíada de Tóquio-2021 e bronze em Paris, ano passado, Rayssa, de 17 anos, a Fadinha do Skate, ganhou esse apelido após um vídeo viralizar, há 10 anos. Na ocasião, a maranhense, vestida de fada, já mostrava suas habilidades em cima de um skate.

Na segunda-feira (3), a bicampeã mundial da categoria street havia encontrado Norris e lhe desejou sorte em Interlagos. Veja o vídeo:

Nos boxes, Norris também posou para a tradicional foto com os demais integrantes, como os mecânicos, da McLaren. Confira:

Norris homenageia Gil de Ferran


Além do encontro com Rayssa, o líder da temporada da Fórmula 1 dedicou a vitória em Interlagos ao ex-piloto brasileiro Gil de Ferran, que faleceu em 2023:

- Essa é para Gil (de Ferran). Foi um dos meus mentores quando cresci na modalidade há alguns anos. Então esse é para ele, estou certo de que ele estaria muito orgulhoso disso. Pensei nisso enquanto estava dirigindo. Foi um final de semana perfeito - celebrou Norris, após seu sétimo triunfo na temporada. Antes, ele venceu no México, Hungria, Grã-Bretanha, Áustria, Mônaco e Austrália.

Faltam, agora, três corridas para o final da temporada. A próxima será em Las Vegas, no dia 22 de novembro. Oito dias depois, será a vez da etapa do Qatar, enquanto a 24ª e última corrida de 2025 acontece em Abu Dhabi, em 7 de dezembro.

Rayssa Leal posa no pódio do GP Brasil de Fórmula 1 (Foto: Reprodução)
Rayssa Leal posa no pódio do GP Brasil de Fórmula 1 (Foto: Reprodução)





