Verstappen lidera 1° treino teste da Fórmula 1; Bortoleto termina em oitavo

A sessão completa contou com 11 politos

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 11/02/2026
10:48
Max Verstappen no traçado de Barcelona (Foto: Reprodução/ X)
imagem cameraMax Verstappen no traçado de Barcelona (Foto: Reprodução/ X)
A primeira manhã de testes da pré-temporada da Fórmula 1 começou agitada nesta quarta-feira (11), no circuito de Sakhir, no Bahrein. Max Verstappen, da Red Bull, encerrou a sessão com o melhor tempo, cravando 1m35s433, seguido por Oscar Piastri (McLaren), com 1m35s605, e George Russell (Mercedes), com 1m36s108.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, fez sua estreia oficial como titular da Sauber e terminou em oitavo lugar. O jovem piloto completou 48 voltas e registrou a marca de 1m38s871 em seu primeiro contato oficial com o carro de 2026.

Apesar de liderar a tabela de tempos, Verstappen foi o terceiro piloto com mais votas, totalizando 65 voltas. A liderança em quilometragem ficou com Carlos Sainz, da Williams, com 77 voltas, seguido pelo calouro Arvid Lindblad, da Racing Bulls, que completou 75.

Além disso, Franco Colapinto, da Alpine, acionou a primeira bandeira vermelha da semana, após parar no meio da pista por problemas com o carro. Lewis Hamilton, da Ferrari, também não teve um bom treino e rodou pouco antes do adversário parar na pista, convocando as primeiras bandeiras amarelas.

Verstappen na corrida do GP do Catar de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Verstappen na corrida do GP do Catar de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A semana de testes continua nesta quinta-feira (12). A primeira sessão acontece entre 4h e 8h (de Brasília), sem transmissão. Já a segunda parte do dia será realizada entre 9h e 13h, com transmissão do Sportv, Globoplay e F1TV (esta última com cobertura a partir de meio-dia). Na sexta-feira (13), a programação segue o mesmo cronograma dos dias anteriores.

Melhores tempos do primeiro teste da Fórmula 1

  1. 1° Max Verstappen (Red Bull) - 1m35s433
  2. Oscar Piastri (McLaren) - 1m35s605
  3. George Russell (Mercedes) - 1m36s108
  4. 4° Lewis Hamilton ( Ferrari) - 1m36s433
  5. 5° Esteban Ocon (Haas) - 1m37s169
  6. 6° LindBlad (Racing Bull) - 1m37s945
  7. 7° Sainz (Williams) - 1m38s221
  8. 8° Gabriel Bortoleto (Audi) - 1m38s871
  9. 9° Bottas (Cadillac) - 1m39s150
  10. 10° Lance Stroll (Aston Martin) - 1m39s883
  11. 11° Franco Colapinto (Haas) - 1m40s330

