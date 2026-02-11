Verstappen lidera 1° treino teste da Fórmula 1; Bortoleto termina em oitavo
A primeira manhã de testes da pré-temporada da Fórmula 1 começou agitada nesta quarta-feira (11), no circuito de Sakhir, no Bahrein. Max Verstappen, da Red Bull, encerrou a sessão com o melhor tempo, cravando 1m35s433, seguido por Oscar Piastri (McLaren), com 1m35s605, e George Russell (Mercedes), com 1m36s108.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, fez sua estreia oficial como titular da Sauber e terminou em oitavo lugar. O jovem piloto completou 48 voltas e registrou a marca de 1m38s871 em seu primeiro contato oficial com o carro de 2026.
Apesar de liderar a tabela de tempos, Verstappen foi o terceiro piloto com mais votas, totalizando 65 voltas. A liderança em quilometragem ficou com Carlos Sainz, da Williams, com 77 voltas, seguido pelo calouro Arvid Lindblad, da Racing Bulls, que completou 75.
Além disso, Franco Colapinto, da Alpine, acionou a primeira bandeira vermelha da semana, após parar no meio da pista por problemas com o carro. Lewis Hamilton, da Ferrari, também não teve um bom treino e rodou pouco antes do adversário parar na pista, convocando as primeiras bandeiras amarelas.
A semana de testes continua nesta quinta-feira (12). A primeira sessão acontece entre 4h e 8h (de Brasília), sem transmissão. Já a segunda parte do dia será realizada entre 9h e 13h, com transmissão do Sportv, Globoplay e F1TV (esta última com cobertura a partir de meio-dia). Na sexta-feira (13), a programação segue o mesmo cronograma dos dias anteriores.
Melhores tempos do primeiro teste da Fórmula 1
- 1° Max Verstappen (Red Bull) - 1m35s433
- 2° Oscar Piastri (McLaren) - 1m35s605
- 3° George Russell (Mercedes) - 1m36s108
- 4° Lewis Hamilton ( Ferrari) - 1m36s433
- 5° Esteban Ocon (Haas) - 1m37s169
- 6° LindBlad (Racing Bull) - 1m37s945
- 7° Sainz (Williams) - 1m38s221
- 8° Gabriel Bortoleto (Audi) - 1m38s871
- 9° Bottas (Cadillac) - 1m39s150
- 10° Lance Stroll (Aston Martin) - 1m39s883
- 11° Franco Colapinto (Haas) - 1m40s330
