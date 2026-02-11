O atual momento da Fórmula 1 parece ser controlado pela Red Bull Racing. Pelo menos, essa é a opinião de Toto Wolff, chefe da Mercedes. A declaração aconteceu, nesta quarta-feira (11), após o primeiro dia de testes da pré-temporada da F1 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O dirigente destacou dois pontos de preocupação para os adversários da equipe taurina: o gerenciamento de energia do carro e o talento de Max Verstappen. Segundo ele, essa combinação colocou a rival em outro patamar logo na abertura dos trabalhos.

— O carro e a UP são a referência no momento. Obviamente, se você tem Max no carro, essa combinação é forte. Olhe o uso de energia deles hoje. Eles conseguem usar muito mais energia nas retas do que todo mundo. Eu diria que hoje, no primeiro dia oficial de testes, com todas as ressalvas que sempre existem, eles estabeleceram a referência

continua após a publicidade

O dirigente reconheceu que o desempenho da Red Bull expõe uma limitação atual da Mercedes. De acordo com ele, a equipe alemã ainda não consegue igualar o nível de eficiência energética apresentado pela adversária, um ponto que passa a ser prioridade no desenvolvimento do carro antes da abertura da temporada.

➡️ Semana de testes do Bahrein da F1 2026: confira horários e onde assistir

Max Verstappen lidera primeiro dia de testes da F1 2026

A pré-temporada da Fórmula 1 começou movimentada nesta quarta-feira (11), no circuito de Sakhir, no Bahrein, com Max Verstappen no topo da tabela. O piloto da Red Bull registrou 1m35s433 e fechou a primeira manhã de atividades com o melhor tempo. Oscar Piastri, da McLaren, apareceu em seguida com 1m35s605, enquanto George Russell, da Mercedes, completou o trio mais rápido ao marcar 1m36s108.

continua após a publicidade

Embora tenha liderado nos cronômetros, Verstappen foi apenas o terceiro em quilometragem, com 65 voltas completadas. O maior volume de pista ficou com Carlos Sainz, da Williams, que registrou 77 giros. Logo atrás apareceu o novato Arvid Lindblad, da Racing Bulls, com 75 voltas, sinalizando um início intenso de preparação no deserto do Bahrein.

George Russell, da Mercedes, no primeiro dia de testes da F1 2026 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.