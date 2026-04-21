Lando Norris é impedido de comentar regras da F1 2026

Fora das pistas, esta segunda-feira (20) foi de glórias para Lando Norris, atual campeão da Fórmula 1. No prêmio Laureus, considerado o "Oscar do esporte", o piloto foi o vencedor da categoria "Revelação do ano". O britânico recebeu a notícia dias antes da cerimônia, e na mesma data, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal The Guardian, do Reino Unido. Nela, segundo o repórter Donald McRae, alguns assuntos foram proibidos de serem abordados, incluindo o novo regulamento da F1.

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De acordo com os relatos do jornalista, antes da conversa, a assessoria de Norris disse a Donald que os tópicos "Max Verstappen", "George Russell", e "regras da Fórmula 1" estavam impedidos de serem mencionados. Em reposta, o repórter argumentou que era fundamental que perguntas sobre o regulamento fossem feitas a Norris. Assim, tudo correu bem na entrevista, até 10 minutos antes do fim, quando ela foi interrompida pela equipe do britânico.

— Com 10 minutos restantes no tempo da entrevista, perguntei sobre as regras. O assessor de Norris não está pessoalmente conosco, mas por meio de um telefone colocado na mesa. A voz suspensa surge e reafirma que não pode haver pergunta sobre o assunto. É a única interferência durante a entrevista.

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Após isso, Donald conta que falou diretamente a Norris mencionando a importância de que ele desse seu ponto de vista sobre as novas regras da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). É comum que os pilotos façam isso durante as etapas da temporada. No entanto, não adiantou, e a entrevista foi encerrada antes mesmo do fim do tempo.

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— Um jovem membro da equipe de assessoria, que estava presente, aproximou-se e disse que acabou o tempo. Pergunto a Norris se pode me garantir os dez minutos que haviam sido prometidos, mas ele olha para minha meio envergonhado e diz que "não é o chefe" — contou o repórter do The Guardian.

Mecânicos trabalham no carro de Lando Norris durante treino para o GP da China de Fórmula 1, em 13 de março de 2026. (Foto: Hector Retamal/AFP)

Lando Norris vence Laureus de 'Revelação do Ano'

Atual campeão da Fórmula 1, o britânico Lando Norris venceu o Prêmio Laureus na categoria "Revelação do Ano", que tinha o brasileiro João Fonseca como um dos indicados. A cerimônia, conhecida como o "Oscar do Esporte", aconteceu nesta segunda-feira (20), em Madri, na Espanha.

Lando Norris não pôde comparecer à cerimônia, mas deixou gravada uma mensagem de agradecimento pela indicação e prêmio.

— É um prêmio muito especial, não apenas para mim, mas para todas as pessoas com quem eu trabalhei. Posso me juntar a uma lista das pessoas mais incríveis, recordistas, que assisti na televisão desde que era criança. Nem todo mundo consegue alcançar seus sonhos na vida, mas sou um cara sortudo - disse.

A premiação celebra os melhores atletas do ano em seis categorias diferentes, além da Melhor Equipe do Ano e o Prêmio Esporte para o Bem, categoria dedicada a iniciativas voltadas para a promoção de mudança social.