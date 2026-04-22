'Se sair, não vai voltar', diz campeão da F1 sobre Max Verstappen

O futuro de Max Verstappen segue como um dos grandes mistérios do automobilismo mundial. Além das críticas ao novo regulamento da Fórmula 1 e da falta de resultados recentes, mudanças internas na Red Bull colocam em xeque a permanência do holandês na equipe para a próxima temporada. Entre as possibilidades, um eventual ano sabático foi a única hipótese descartada por Jenson Button, campeão mundial de 2009.

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Em entrevista à "Sky Sports", Button analisou o momento vivido por Verstappen. Enquanto parte do paddock acredita em uma troca de equipe, outros cogitam até uma pausa ou aposentadoria precoce. Para o britânico, porém, há apenas dois caminhos possíveis: continuar correndo ou deixar a categoria de vez.

— Não acho que ele seja um piloto que tiraria um ano de folga. Na minha opinião, ou ele corre ou não corre. Se ele quiser parar, vai encontrar outra coisa que o faça feliz — e parece que já encontrou isso em Nürburgring, embora possa conciliar com a F1. Acho que esta pode ser a fase final da carreira dele na Fórmula 1. Não vejo o Max tirando um ano e depois voltando — afirmou Button.

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As reclamações de Verstappen — e de outros pilotos — sobre as novas regras levaram a ajustes no regulamento durante a pausa de abril. No GP de Miami, entre os dias 1º e 3 de maio, será possível avaliar os efeitos das mudanças, o que aumenta a expectativa pelas opiniões do piloto da Red Bull.

Futuro de Verstappen em análise

Caso siga insatisfeito com o cenário atual, Verstappen pode deixar a equipe antes mesmo do fim de seu contrato, válido até 2028. Ainda com o futuro indefinido, o piloto já começa a projetar caminhos para além da Fórmula 1.

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Paralelamente à F1, o holandês tem se aventurado em outras categorias do automobilismo. Neste ano, disputou as 4 Horas de Nürburgring na classe GT3 e também está inscrito para a tradicional prova de 24 horas. Questionado pela "BBC" sobre a possibilidade de o público lamentar uma eventual aposentadoria, foi direto:

— Não é como se, ao parar aqui (na Fórmula 1), eu não fosse fazer mais nada. Sempre vou me divertir. E também em muitas outras coisas na minha vida. Mas, para ser sincero, é um pouco triste estarmos falando disso. Não precisam ter pena de mim. Eu vou ficar bem — disse Verstappen.

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Baixas importantes na Red Bull

Em meio à possível saída de Max Verstappen, a Red Bull embala uma sequência de perdas importantes para o time. E, segundo o ex-mecânico Kenny Handkammer, mais uma peça crucial pode estar perto de deixar a equipe: Hannah Schmitz, engenheira de estratégia.

A possível saída ocorre após uma série de perdas de profissionais importantes na equipe. Na primeira semana de abril, a Red Bull confirmou a saída de Gianpiero Lambiase para a McLaren em 2028. O engenheiro de corrida assumirá o cargo de Diretor de Corrida na equipe papaya, onde se reportará ao chefe Andrea Stella.

Outro nome que está de saída é Ole Schak, mecânico responsável pela parte dianteira do carro de Verstappen, segundo o portal "F1-Insider". Na equipe há mais de 20 anos, desde sua estreia na categoria, ele era o único do grupo que nunca perdeu uma corrida desde o GP da Austrália de 2005.

Max Verstappen reage nos boxes durante o terceiro treino livre do GP da Austrália de F1 em Albert Park (Foto: William West/AFP)

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