Fórmula 1

Verstappen relembra relação com Schumacher: 'conhecia como tio Michael'

Jos Verstappen foi companheiro de equipe do heptacampeão em 1994, pela Benetton

Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 13/01/2026
11:10
Verstappen vence GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud HAMS / AFP)
Verstappen vence GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud HAMS / AFP)
A história do tetracampeão Max Verstappen com a Fórmula 1 (F1) vem de casa. O piloto holandês cresceu acompanhando o pai, Jos, no mundo do automobilismo, o que permitiu que, ainda na infância, tivesse uma relação próxima com um dos maiores nomes do esporte: o alemão Michael Schumacher.

O heptacampeão foi companheiro de Jos Verstappen na Benetton, em 1994. Apesar da parceria ter durado apenas uma temporada, o laço pessoal permaneceu forte, e as famílias mantiveram uma relação de amizade ao longo dos anos.

— Chegamos até a passar algumas férias juntos. Eu o conhecia como 'tio Michael'. Ele era um piloto que trabalhava incansavelmente e dava tudo de si. Para ele, só a vitória importava, não importava como fosse alcançada. Na pista, ele era — assim como eu — totalmente focado. Mas em casa, cuidava da família e dava a ela a atenção que merecia - relembrou o piloto, em entrevista ao jornal suíço "Blick".

Comparações entre Verstappen e Schumacher

Aos 28 anos, Max Verstappen já é um nome estabelecido na história da Fórmula 1, com a conquista de quatro títulos mundiais e 71 vitórias em GP's. Em dezembro, o ex-chefe da Ferrari Maurizio Arrivabene declarou, durante entrevista ao jornal italiano "Quotidiano Sportivo", que Verstappen é o "herdeiro de Michael Schumacher".

— Ele tem a mesma força, o mesmo senso de liderança. Sabe como inspirar aqueles que trabalham com ele - disse, na ocasião.

Na temporada 2026, Verstappen utilizará o número 3, que foi de Schumacher em 2000. Naquele ano, o piloto alemão foi campeão com 19 pontos de vantagem e nove vitórias, quebrando um jejum de 21 anos da Ferrari no campeonato de pilotos.

Novo número de Verstappen e Michael Schumacher (Fotos: Reprodução)
Novo número de Verstappen e Michael Schumacher (Fotos: Reprodução)

Confira o calendário da Fórmula 1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

