Verstappen relembra relação com Schumacher: 'conhecia como tio Michael'

A história do tetracampeão Max Verstappen com a Fórmula 1 (F1) vem de casa. O piloto holandês cresceu acompanhando o pai, Jos, no mundo do automobilismo, o que permitiu que, ainda na infância, tivesse uma relação próxima com um dos maiores nomes do esporte: o alemão Michael Schumacher.

O heptacampeão foi companheiro de Jos Verstappen na Benetton, em 1994. Apesar da parceria ter durado apenas uma temporada, o laço pessoal permaneceu forte, e as famílias mantiveram uma relação de amizade ao longo dos anos.

— Chegamos até a passar algumas férias juntos. Eu o conhecia como 'tio Michael'. Ele era um piloto que trabalhava incansavelmente e dava tudo de si. Para ele, só a vitória importava, não importava como fosse alcançada. Na pista, ele era — assim como eu — totalmente focado. Mas em casa, cuidava da família e dava a ela a atenção que merecia - relembrou o piloto, em entrevista ao jornal suíço "Blick".

Comparações entre Verstappen e Schumacher

Aos 28 anos, Max Verstappen já é um nome estabelecido na história da Fórmula 1, com a conquista de quatro títulos mundiais e 71 vitórias em GP's. Em dezembro, o ex-chefe da Ferrari Maurizio Arrivabene declarou, durante entrevista ao jornal italiano "Quotidiano Sportivo", que Verstappen é o "herdeiro de Michael Schumacher".

— Ele tem a mesma força, o mesmo senso de liderança. Sabe como inspirar aqueles que trabalham com ele - disse, na ocasião.

Na temporada 2026, Verstappen utilizará o número 3, que foi de Schumacher em 2000. Naquele ano, o piloto alemão foi campeão com 19 pontos de vantagem e nove vitórias, quebrando um jejum de 21 anos da Ferrari no campeonato de pilotos.

Novo número de Verstappen e Michael Schumacher (Fotos: Reprodução)

