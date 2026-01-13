Verstappen relembra relação com Schumacher: 'conhecia como tio Michael'
Jos Verstappen foi companheiro de equipe do heptacampeão em 1994, pela Benetton
A história do tetracampeão Max Verstappen com a Fórmula 1 (F1) vem de casa. O piloto holandês cresceu acompanhando o pai, Jos, no mundo do automobilismo, o que permitiu que, ainda na infância, tivesse uma relação próxima com um dos maiores nomes do esporte: o alemão Michael Schumacher.
O heptacampeão foi companheiro de Jos Verstappen na Benetton, em 1994. Apesar da parceria ter durado apenas uma temporada, o laço pessoal permaneceu forte, e as famílias mantiveram uma relação de amizade ao longo dos anos.
— Chegamos até a passar algumas férias juntos. Eu o conhecia como 'tio Michael'. Ele era um piloto que trabalhava incansavelmente e dava tudo de si. Para ele, só a vitória importava, não importava como fosse alcançada. Na pista, ele era — assim como eu — totalmente focado. Mas em casa, cuidava da família e dava a ela a atenção que merecia - relembrou o piloto, em entrevista ao jornal suíço "Blick".
Comparações entre Verstappen e Schumacher
Aos 28 anos, Max Verstappen já é um nome estabelecido na história da Fórmula 1, com a conquista de quatro títulos mundiais e 71 vitórias em GP's. Em dezembro, o ex-chefe da Ferrari Maurizio Arrivabene declarou, durante entrevista ao jornal italiano "Quotidiano Sportivo", que Verstappen é o "herdeiro de Michael Schumacher".
— Ele tem a mesma força, o mesmo senso de liderança. Sabe como inspirar aqueles que trabalham com ele - disse, na ocasião.
Na temporada 2026, Verstappen utilizará o número 3, que foi de Schumacher em 2000. Naquele ano, o piloto alemão foi campeão com 19 pontos de vantagem e nove vitórias, quebrando um jejum de 21 anos da Ferrari no campeonato de pilotos.
Confira o calendário da Fórmula 1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
