O primeiro pódio na F1 é um momento muito especial para o piloto, principalmente se for na temporada de estreia. Apesar da felicidade, a conquista de Isack Hadjar no GP da Holanda em 2025 ficou marcado por uma história inusitada fora das pistas. Na ocasião, o novato da Racing Bulls chegou em terceiro lugar, atrás de Oscar Piastri e Max Verstappen.

A corrida exige muito do corpo do piloto que perde entre 1,5 e 2,5 litros de água em suor, segundo estudos. Dessa maneira, antes da cerimônia do pódio, é normal que haja uma troca de macacão. Algo que Hadjar não sabia, o que rendeu um momento um tanto cômico com o novato e seu treinador de desempenho.

— Foi completamente novo para mim. Lembro de estar na sala com Max e Oscar. Eles estavam todos prontos para aquilo. Eles tinham seus treinadores com toalhas, podiam se trocar. Eu olhei para o Harry (Mann) e disse: "Você trouxe uma toalha para mim?". Ele respondeu: "Não", e eu perguntei "Você tem roupa de baixo nova para mim?". Eles todos estavam com macacões novos, porque depois do pódio, você cheira muito mal — contou Hadjar, que completou:

— Eles se trocaram e usaram essas toalhas customizadas. Eu fiquei impressionado. Durante a coletiva de imprensa, esses caras cheiravam bem e pareciam novos. Eu pensei: "isso não é justo!".

Isack Hadjar conquistou primeiro pódio na F1 no GP da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram)

O pódio na Holanda foi o ponto alto da temporada para o jovem piloto. Hadjar chegava como grande surpresa para a corrida em Zandvoort após conquistar quarto lugar na classificação. Mesmo sem realizar nenhuma ultrapassagem, Hadjar se manteve firme em todas as voltas com belas defesas contra dois medalhões da F1: Charles Leclerc e George Russell. O primeiro Top 3, no entanto, foi garantido pelo problema do carro de Lando Norris, que precisou abandonar a etapa.

Vale destacar ainda que o francês foi o novato que mais superou o colega de equipe na temporada, foram 16 vezes. Em destaque, durante a maior parte da F1 2025, ele dividiu equipe com outro estreante: Liam Lawson, rebaixado da Red Bull.

