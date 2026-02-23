O suposto namoro entre Lewis Hamilton e Kim Kardashian se tornou assunto até dentro do paddock da Fórmula 1. Duas semanas antes da estreia da F1 2026, Liam Lawson comentou sobre a relação do heptacampeão. O piloto da Racing Bulls analisou ainda a importância da notícia para o esporte.

Foi sua namorada, a influencer Hannah St. John, que lhe contou sobre a relação do veterano da F1. E, segundo o atleta neozelandês, o namoro pode ser algo postivo para a categoria. Por fim, Lawson se mostrou feliz com a novidade.

— Hannah estava falando sobre isso hoje. Tipo, literalmente hoje, ela disse: "Liam, Kim Kardashian e Lewis Hamilton estão namorando agora". É ótimo para o esporte, para ser sincero. O esporte cresceu muito nos últimos anos. Não sei como isso pode ser ruim para o esporte. Se for verdade, ótimo. Estou muito feliz por eles, mas tantas coisas são divulgadas que simplesmente não são (verdadeiras) — disse Lawson, ao podcast "Gypsy Tales".

Embora a ideia de Hamilton com Kim seja algo positivo, Liam entende que tudo pode não passar apenas de boatos mentirosos. O piloto destacou, inclusive, que, muitas vezes, notícias falsas preocupam seus próprios familiares.

— 90% do que você lê, ou talvez até mais, porque recebo mensagens de pessoas, é minha família, às vezes até meus pais, tipo, "Liam!", e eu fico tipo, "Não é verdade". Honestamente, parem de ler. Não é verdade — analisou.

Entenda boatos sobre namoro de Hamilton

Antes de voltar aos compromissos oficiais da Fórmula 1, Lewis Hamilton teve tempo para curtir um encontro romântico neste início de fevereiro. O fim de semana foi muito bem aproveitado pelo heptacampeão mundial ao lado de Kim Kardashian. A informação foi divulgada pelo jornal inglês "The Sun".

O influencer norte-americana viajou de Los Angeles em seu jato particular direto ao encontro do britânico. O casal, então, compartilhou o jantar em um quarto reservado e uma massagem a dois no spa do hotel. Três guarda costas os acompanhavam.

Logo depois, veio o Super Bowl, e o casal voltou a ser visto junto. Hamilton e Kardashian assistiram ao jogo decisivo da NFL em grande clima de romance nas arquibancadas.

Lewis Hamilton, da F1, e Kim Kardashian juntos no Super Bowl (Foto: Reprodução)

