Piastri prevê dificuldades com recuperação de energia em circuitos da F1
Para o australiano, pistas com poucas retas como as de Melbourne e Jeddah trarão dificuldade aos pilotos
- Matéria
- Mais Notícias
Os polêmicos novos motores da Fórmula 1 para 2026 prometem um desafio inédito aos pilotos, com a recuperação de energia no centro das atenções. Oscar Piastri, da McLaren, foi categórico ao prever "anomalias" em diversos Grandes Prêmios devido ao novo sistema.
Relacionadas
- Fora de Campo
Carro de piloto da F1 pega fogo, e web se encanta com fotos: ‘Aura’
Fora de Campo22/02/2026
- Mais Esportes
VÍDEO: Carro da Red Bull, da F1, pega fogo em evento de exibição
Mais Esportes22/02/2026
- Mais Esportes
Verstappen volta a criticar novas regras da F1: ‘Não queremos ser Fórmula E’
Mais Esportes21/02/2026
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A configuração das novas unidades de potência divide a geração de energia em proporção aproximada de 50% entre o motor de combustão interna e o componente elétrico. Essa mudança exige que os competidores recuperem uma quantidade substancialmente maior de energia durante as corridas em comparação com a temporada anterior.
🤑🏎️ Aposte em seu piloto favorito na F1 2026
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Circuitos da Austrália e Arábia Saudita podem ser um problema
Piastri identificou que alguns traçados se tornarão verdadeiros "calcanhares de Aquiles" para a gestão da recuperação energética. Circuitos de rua e de alta velocidade com poucas retas longas e pontos de frenagem intensos, como Austrália e Arábia Saudita, serão particularmente problemáticos.
— Com base nas simulações, a situação é muito diferente. Em certas pistas, teremos dificuldades com a recuperação de energia, diferentemente do Bahrein, onde estamos testando. Dependendo do ajuste ideal, talvez não seja necessário tanto super clipping (corte de potência elétrica em retas) ou lift-and-coast (tirar o pé do acelerador antes de frear). No entanto, se nada disso for feito em Melbourne, a energia se esgotará muito rapidamente.
Em contraste, pistas com zonas de frenagem mais intensas, como Bahrein e Canadá, devem facilitar a recuperação de energia. Oscar Piastri explicou que tudo depende do traçado e citou a Arábia Saudita como exemplo de circuito semelhante, com retas interligadas por curvas rápidas, cenário em que a recuperação de energia se torna mais difícil. Segundo ele, a maioria das anomalias tende a ocorrer justamente em circuitos com essas características.
Durante os testes, o piloto afirmou que observou as táticas adotadas pelos rivais, especialmente na curva 12, onde é possível utilizar o trecho como ponto de recuperação de energia, caso o competidor opte por isso. Ainda assim, ressaltou que, no momento, as configurações do carro são definidas previamente, antes mesmo de o piloto entrar na pista.
Ainda assim, os pilotos terão a liberdade de realizar ajustes em tempo real durante as provas, e o controle não se limitará ao pedal do acelerador.
➡️ VÍDEO: Carro da Red Bull, da F1, pega fogo em evento de exibição
➡️ Verstappen volta a criticar novas regras da F1: 'Não queremos ser Fórmula E'
Calendário completo da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias