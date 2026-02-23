Piastri prevê dificuldades com recuperação de energia em circuitos da F1

Os polêmicos novos motores da Fórmula 1 para 2026 prometem um desafio inédito aos pilotos, com a recuperação de energia no centro das atenções. Oscar Piastri, da McLaren, foi categórico ao prever "anomalias" em diversos Grandes Prêmios devido ao novo sistema.

A configuração das novas unidades de potência divide a geração de energia em proporção aproximada de 50% entre o motor de combustão interna e o componente elétrico. Essa mudança exige que os competidores recuperem uma quantidade substancialmente maior de energia durante as corridas em comparação com a temporada anterior.

Circuitos da Austrália e Arábia Saudita podem ser um problema

Piastri identificou que alguns traçados se tornarão verdadeiros "calcanhares de Aquiles" para a gestão da recuperação energética. Circuitos de rua e de alta velocidade com poucas retas longas e pontos de frenagem intensos, como Austrália e Arábia Saudita, serão particularmente problemáticos.

— Com base nas simulações, a situação é muito diferente. Em certas pistas, teremos dificuldades com a recuperação de energia, diferentemente do Bahrein, onde estamos testando. Dependendo do ajuste ideal, talvez não seja necessário tanto super clipping (corte de potência elétrica em retas) ou lift-and-coast (tirar o pé do acelerador antes de frear). No entanto, se nada disso for feito em Melbourne, a energia se esgotará muito rapidamente.

Em contraste, pistas com zonas de frenagem mais intensas, como Bahrein e Canadá, devem facilitar a recuperação de energia. Oscar Piastri explicou que tudo depende do traçado e citou a Arábia Saudita como exemplo de circuito semelhante, com retas interligadas por curvas rápidas, cenário em que a recuperação de energia se torna mais difícil. Segundo ele, a maioria das anomalias tende a ocorrer justamente em circuitos com essas características.

Durante os testes, o piloto afirmou que observou as táticas adotadas pelos rivais, especialmente na curva 12, onde é possível utilizar o trecho como ponto de recuperação de energia, caso o competidor opte por isso. Ainda assim, ressaltou que, no momento, as configurações do carro são definidas previamente, antes mesmo de o piloto entrar na pista.

Ainda assim, os pilotos terão a liberdade de realizar ajustes em tempo real durante as provas, e o controle não se limitará ao pedal do acelerador.

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, durante o terceiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 F1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 20 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

