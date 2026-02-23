menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Piastri prevê dificuldades com recuperação de energia em circuitos da F1

Para o australiano, pistas com poucas retas como as de Melbourne e Jeddah trarão dificuldade aos pilotos

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 23/02/2026
11:09
O australiano Oscar Piastri, da McLaren, durante o terceiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 20 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
imagem cameraO australiano Oscar Piastri, da McLaren, durante o terceiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 20 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os polêmicos novos motores da Fórmula 1 para 2026 prometem um desafio inédito aos pilotos, com a recuperação de energia no centro das atenções. Oscar Piastri, da McLaren, foi categórico ao prever "anomalias" em diversos Grandes Prêmios devido ao novo sistema.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A configuração das novas unidades de potência divide a geração de energia em proporção aproximada de 50% entre o motor de combustão interna e o componente elétrico. Essa mudança exige que os competidores recuperem uma quantidade substancialmente maior de energia durante as corridas em comparação com a temporada anterior.

🤑🏎️ Aposte em seu piloto favorito na F1 2026
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Circuitos da Austrália e Arábia Saudita podem ser um problema

Piastri identificou que alguns traçados se tornarão verdadeiros "calcanhares de Aquiles" para a gestão da recuperação energética. Circuitos de rua e de alta velocidade com poucas retas longas e pontos de frenagem intensos, como Austrália e Arábia Saudita, serão particularmente problemáticos.

— Com base nas simulações, a situação é muito diferente. Em certas pistas, teremos dificuldades com a recuperação de energia, diferentemente do Bahrein, onde estamos testando. Dependendo do ajuste ideal, talvez não seja necessário tanto super clipping (corte de potência elétrica em retas) ou lift-and-coast (tirar o pé do acelerador antes de frear). No entanto, se nada disso for feito em Melbourne, a energia se esgotará muito rapidamente.

continua após a publicidade

Em contraste, pistas com zonas de frenagem mais intensas, como Bahrein e Canadá, devem facilitar a recuperação de energia. Oscar Piastri explicou que tudo depende do traçado e citou a Arábia Saudita como exemplo de circuito semelhante, com retas interligadas por curvas rápidas, cenário em que a recuperação de energia se torna mais difícil. Segundo ele, a maioria das anomalias tende a ocorrer justamente em circuitos com essas características.

Durante os testes, o piloto afirmou que observou as táticas adotadas pelos rivais, especialmente na curva 12, onde é possível utilizar o trecho como ponto de recuperação de energia, caso o competidor opte por isso. Ainda assim, ressaltou que, no momento, as configurações do carro são definidas previamente, antes mesmo de o piloto entrar na pista.

Ainda assim, os pilotos terão a liberdade de realizar ajustes em tempo real durante as provas, e o controle não se limitará ao pedal do acelerador.

➡️ VÍDEO: Carro da Red Bull, da F1, pega fogo em evento de exibição
➡️ Verstappen volta a criticar novas regras da F1: 'Não queremos ser Fórmula E'

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, durante o terceiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 20 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
O australiano Oscar Piastri, da McLaren, durante o terceiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 F1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 20 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Calendário completo da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias