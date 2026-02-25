Ecclestone destaca Gabriel Bortoleto na F1 2026: 'Uma ameaça'

Gabriel Bortoleto chega à segunda temporada na Fórmula 1, em 2026, sob os olhares atentos de Bernie Ecclestone. Em mais um ano como titular, o brasileiro pode ter no novo regulamento um grande aliado ao lado da Audi (antiga Sauber) para conquistar o tão sonhado título. Pelo menos, essa é a opinião do experiente britânico, ex-dono da F1.

Ecclestone entende que a Audi tem "todos os ingredientes" para fazer uma estreia oficial de sucesso na elite do automobilismo mundial. Em entrevista ao sport.de, ele avaliou ainda que, com as regras atualizadas, "todas as equipes estão próximas", o que coloca o time de Bortoleto em evidência, principalmente pelo elenco de peso.

Embora esteja apenas na segunda temporada, Gabriel já demonstrou ser "muito rápido e um possível futuro campeão mundial", segundo o ex-dirigente. Essas características o tornam "uma ameaça" para Nico Hülkenberg, veterano de 38 anos que conquistou seu primeiro pódio na F1 em 2025.

Campeão agora ou no futuro da F1?

A expectativa para que Bortoleto conquiste o Mundial de Pilotos é alta, mas, de acordo com Ecclestone, o título deve ficar para uma temporada futura. Na disputa de 2026, George Russell, da Mercedes, aparece como o principal favorito.

— A Mercedes tem vantagem. Russell tem talento, mas precisa demonstrar esse instinto assassino ao longo de toda a temporada. Uma equipe com motores Mercedes tem boas chances de vencer o Campeonato Mundial — afirmou Ecclestone.

Ainda assim, o britânico não descarta a evolução da Ferrari após a pré-temporada. A parceria entre a tradicional escuderia italiana e o heptacampeão mundial Lewis Hamilton também merece atenção ao longo do ano.

— Fiquem de olho na Ferrari! Espero que a equipe tenha influência nessa disputa. A F1 se beneficiaria se a Ferrari voltasse a ser campeã mundial. Hamilton também não quer encerrar a carreira sem alcançar esse objetivo. Talvez aconteça este ano. Seria uma grande história.

O piloto britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, sentado no carro no primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Bahrein (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)

