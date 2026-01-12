Ex-piloto da F1 é preso nos Estados Unidos

Antônio Pizzonia, amazonense ex-piloto da Fórmula 1, foi preso no último sábado (10). A detenção aconteceu no Condado de Montgomery, no Texas, Estados Unidos. De acordo com o registro policial da região, a causa foi agressão.

Segundo o TMZ Sports, Pizzonia, de 46 anos, foi detido pelas autoridades após causar um incidente em uma corrida de kart da qual seu filho participava. A competição, chamada de Superkarts USA Winter Series, ocorria no Speedsportz Racing Park, no Texas.

Ainda de acordo com o site, o ex-piloto foi preso por agressão, mas os detalhes do acontecimento ainda não foram divulgados publicamente.

Antônio Pizzonia na F1

Pizzonia nasceu em Manaus (AM) e começou na Fórmula 1 em 2003, como piloto de testes da Williams. Logo após, no mesmo ano, fez sua estreia oficial na elite do automobilismo mundial, passando a correr pela Jaguar. No entanto, o desempenho ruim na temporada o levou de volta à Williams. Em dois anos na F1, o brasileiro somou oito pontos.

Ao todo, Pizzonia disputou 20 etapas da Fórmula 1. Em 2006, sem muito espaço, passou a competir em outras modalidades do automobilismo, como na Stock Car, entre 2007 e 2010, e em corridas de Endurance.

Antônio Pizzonia, ex-piloto de Fórmula 1 (Foto: Reprodução)

