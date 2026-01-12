Após ficar um ano afastado das pistas, Sergio Pérez retorna à Fórmula 1 neste ano, pela Cadillac. Aos 35 anos, o piloto disputa a sua 15ª temporada pela F1. Em entrevista ao podcast "Cracks", o mexicano deixou claro que 2026 será o último passo de sua trajetória na elite do automobilismo mundial.

— Este definitivamente será o meu capítulo final. Eu adoraria me aposentar com a Cadillac, deixando-a como uma das grandes equipes da Fórmula 1.

Antes da pausa na F1, Pérez corria pela Red Bull, ao lado de Max Verstappen. Agora, será um dos representantes da Cadillac, a nova equipe no grid na F1. Mesmo com planos já definidos de se aposentar, o mexicano pretende dar seu máximo nesta temporada e encerrá-la com vigor.

O companheiro de Pérez será o também veterano Valtteri Bottas, que ficou afastado do grid no ano passado. O finlandês, de 36 anos, foi vice-campeão mundial em 2019 e em 2020.

Para Pérez, o trabalho na F1 com Verstappen é 'o pior que existe'

A saída de Sérgio Pérez da Red Bull se deu em traços conturbados. O mexicano chegou em 2020 e foi demitido em 2024, mesmo após ter assinado uma extensão de contrato. Isso se deu em meio a críticas ao desempenho do piloto, que tinha Max Verstappen como companheiro.

Também em entrevista ao podcast "Cracks", Pérez detalhou como foi sua passagem na Red Bull. O piloto mexicano voltará a Fórmula 1 nesta temporada, pela Cadillac.

— Estava na melhor equipe, mas era uma equipe complicada. Não só porque ser companheiro do Max Verstappen já é muito difícil, mas ser companheiro do Max na Red Bull é o pior trabalho que existe na F1.

O mexicano ainda revelou que se sentia "limitado" na equipe por não ter liberdade de escolha quanto ao que fazer nas corridas. Não era, inclusive, permitido que Peréz fosse mais rápido que Verstappen nas disputas, mesmo com condições para tal.

