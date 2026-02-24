Piloto da F1 faz surpresa à fã mirim que o 'ajudou' em 2025

A Williams proporcionou um reencontro emocionante entre Carlos Sainz e Thea, uma menina de sete anos que foi "essencial" para a volta por cima do piloto na temporada 2025 da Fórmula 1. A surpresa aconteceu em Grove, na fábrica da escuderia, e contou com o espanhol entregando um bolo à sua fã mirim.

A história entre os dois começou às vésperas do GP do Azerbaijão, em setembro de 2025. O espanhol passava por um momento ruim na temporada, com apenas 16 pontos somados no Mundial de Pilotos. A reviravolta aconteceu após o momento que Sainz, em um vídeo da Williams, recebeu perguntas de Thea sobre seu unicórnio de pelúcia: "Como eu deveria chamá-lo? Sparkles ou Sprinkles? E você pode usar um adesivo de unicórnio no seu capacete pelo resto do ano?".

Na resposta, Sainz prometeu que usaria o adesivo em uma corrida, o que aconteceu no Azerbaijão. E o resultado foi ótimo para o piloto, que largou na segunda posição e terminou como o terceiro colocado do GP. Aquele foi um acontecimento surpreendente também para a Williams no geral, que não subia ao pódio há quatro anos.

Após essa "sorte", o espanhol resolveu usar o adesivo do unicórnio, chamado de Sparkles, até o fim da temporada, terminando na nona colocação do Mundial de Pilotos, com 64 pontos. Assim, a história rendeu a Thea, como forma de agradecimento, uma visita à fábrica da Williams e um reencontro com o piloto, que a presenteou com um bolo.

Carlos Sainz presenteia fã mirim (Foto: Reprodução)

Confira o reencontro entre Carlos Sainz e Thea

