Quem esperava que Lewis Hamilton brilharia na Ferrari já na temporada de estreia, viu a F1 2025 como um banho de água fria. O ano marcado por números negativos pode ter sido desanimador, mas o futuro reserva coisas boas para o heptacampeão mundial da Fórmula 1. Pelo menos, é nisso que acredita Jock Clear, ex-engenheiro da escuderia italiana.

O principal ponto que interferiu na expectativa dos fãs, segundo o engenheiro, é a subestimar a complexidade da F1. Apesar do talento e grandes feitos de Hamilton, a mudança de ambiente e novos equipamentos se torna um desafio para qualquer piloto na elite do automobilismo mundial.

— É tranquilizador lembrar as pessoas o quão difícil é a F1. Se Lewis chegasse e simplesmente vencesse um oitavo campeonato, isso de certa forma humilharia ou menosprezaria o esporte. Isso não acontece da noite para o dia e, como eu disse a algumas pessoas no meio da temporada, eu sei que Lewis realmente teve um ano difícil lidando com o quão difícil foi o desafio — disse Clear à "CasinoHawks".

A atuação abaixo da média na temporada, no entanto, não significa que Lewis deixou de ser uma ameaça pelo título. Embora o piloto tenha apresentado discursos desanimadores, Jock garante que Hamilton voltará ainda mais forte para a F1 2026.

— Acho que parte dessa frustração de Lewis é provavelmente porque ele sabe disso. Mas ele só precisa de tempo. Lewis não vai desistir só porque 2025 foi difícil. Ele previu que seria muito difícil. Hamilton voltará mais forte e duro, trabalhará no desenvolvimento e fará tudo o que puder para levar o projeto adiante — concluiu.

Ano de Hamilton foi marcados por baixas

O resultado final foi bem diferente dos números históricos carregados pelo piloto e pela equipe. No ano de 2025, foi a primeira vez que o britânico terminou uma temporada da F1 sem subir ao pódio.

Lewis Hamilton terminou o campeonato de pilotos na sexta colocação, com 156 pontos, 88 a menos que Charles Leclerc. O melhor resultado do piloto em corridas principais foi um quarto lugar, enquanto o seu pior foram dois abandonos. A Ferrari ficou em quarto no campeonato de equipes.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc no desfile dos pilotos em Interlagos (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

