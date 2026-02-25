IA na F1? Como funcionará o monitoramento de pista em 2026

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) inicia a temporada 2026 da Fórmula 1 com uma revolução tecnológica: a implementação do sistema de inteligência artificial ECAT (Every car all turns), "todos os carros fazem as curvas" traduzido. Desenvolvida em parceria com a empresa Catapult, a solução monitora os limites de pista em tempo real, rastreando cada veículo em todas as curvas dos circuitos, prometendo um fim à polêmica que marcou as corridas até 2023.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A tecnologia, integrada à plataforma RaceWatch, ferramenta essencial para a direção de prova e o centro de operações remotas, utiliza visão computacional de ponta. O sistema reconhece o contorno dos carros e analisa seu comportamento em relação a referências predefinidas, identificando o exato momento em que um veículo ultrapassa a linha branca ou a linha azul (esta última implementada em 2024). Com o processamento de dados garantido em tempo real, permitindo a verificação instantânea de cada infração potencial.

A adoção do ECAT é uma resposta direta a um problema que se intensificou, especialmente no GP da Áustria de 2023, quando a FIA se viu obrigada a analisar mais de mil incidentes de limites de pista em uma única corrida. A nova ferramenta não apenas agiliza o processo de fiscalização, mas também demonstrou uma eficácia notável: o sistema de visão computacional reduziu em 95% o número de casos que exigiam intervenção humana para uma decisão final.

continua após a publicidade

🤑🏎️ Aposte em seu piloto favorito na F1 2026

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Avanços em 2026: transparência e centralização

A temporada 2026 traz consigo duas inovações cruciais que aprimoram o sistema e a relação com as equipes:

Transparência imediata: A FIA passará a encaminhar imagens dos limites ultrapassados diretamente às equipes, tornando o processo mais transparente e rápido. As informações serão acessadas sem a necessidade de solicitações adicionais. Arquitetura centralizada: O sistema adotará um controlador de câmera centralizado. Essa mudança permite definir todas as distâncias de um único ponto e distribuir os cálculos de visão computacional pela rede. A arquitetura aprimorada permite executar o software em qualquer máquina, ampliando a capacidade de processamento de dados e otimizando a cobertura.

➡️ Piloto da F1 faz surpresa à fã mirim que o 'ajudou' em 2025

➡️ Russell se inspira em 'estilo próprio' de Senna após mudanças na F1

Fernando Alonso no primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

O gêmeo digital da pista

Em sua essência, o conceito ECAT interpreta o comportamento dos veículos comparando-o a um modelo de referência ideal. A Federação, em parceria com a empresa de desenvolvimento, criou um sistema de posicionamento de alta precisão que se integra à visão computacional, estimando a localização dos carros com crescente exatidão.

continua após a publicidade

O RaceWatch cruza esses dados de posicionamento com tempos de percurso e trajetórias ideais, criando um "gêmeo digital" do que ocorre na pista. O sistema sinaliza automaticamente incidentes, como desvios anômalos ou quando um carro entra em zonas virtuais (geofencing) desenhadas digitalmente na pista.

Com isso, as câmeras deixam de ser o único pilar de análise. O sistema gera alertas a partir dos dados de posicionamento, permitindo que o monitoramento dos limites de pista seja estendido por toda a extensão dos circuitos, 24 horas por dia.

O objetivo da FIA é claro: evoluir de um processo manual para um método semiautomático de fiscalização, mantendo a intervenção humana apenas para a avaliação de violações claras e objetivas. O sistema, que opera continuamente em segundo plano, busca indicar os acontecimentos, em vez de exigir a busca manual de infrações.