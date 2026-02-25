menu hamburguer
IA na F1? Como funcionará o monitoramento de pista em 2026

Sistema promete rastrear todos os veículos em cada curva dos circuitos, processando informações em tempo real

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 25/02/2026
11:25
Charles Leclerc, acelera no primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) inicia a temporada 2026 da Fórmula 1 com uma revolução tecnológica: a implementação do sistema de inteligência artificial ECAT (Every car all turns), "todos os carros fazem as curvas" traduzido. Desenvolvida em parceria com a empresa Catapult, a solução monitora os limites de pista em tempo real, rastreando cada veículo em todas as curvas dos circuitos, prometendo um fim à polêmica que marcou as corridas até 2023.

A tecnologia, integrada à plataforma RaceWatch, ferramenta essencial para a direção de prova e o centro de operações remotas, utiliza visão computacional de ponta. O sistema reconhece o contorno dos carros e analisa seu comportamento em relação a referências predefinidas, identificando o exato momento em que um veículo ultrapassa a linha branca ou a linha azul (esta última implementada em 2024). Com o processamento de dados garantido em tempo real, permitindo a verificação instantânea de cada infração potencial.

A adoção do ECAT é uma resposta direta a um problema que se intensificou, especialmente no GP da Áustria de 2023, quando a FIA se viu obrigada a analisar mais de mil incidentes de limites de pista em uma única corrida. A nova ferramenta não apenas agiliza o processo de fiscalização, mas também demonstrou uma eficácia notável: o sistema de visão computacional reduziu em 95% o número de casos que exigiam intervenção humana para uma decisão final.

Avanços em 2026: transparência e centralização

A temporada 2026 traz consigo duas inovações cruciais que aprimoram o sistema e a relação com as equipes:

  1. Transparência imediata: A FIA passará a encaminhar imagens dos limites ultrapassados diretamente às equipes, tornando o processo mais transparente e rápido. As informações serão acessadas sem a necessidade de solicitações adicionais.
  2. Arquitetura centralizada: O sistema adotará um controlador de câmera centralizado. Essa mudança permite definir todas as distâncias de um único ponto e distribuir os cálculos de visão computacional pela rede. A arquitetura aprimorada permite executar o software em qualquer máquina, ampliando a capacidade de processamento de dados e otimizando a cobertura.

Fernando Alonso no primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
Fernando Alonso no primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

O gêmeo digital da pista

Em sua essência, o conceito ECAT interpreta o comportamento dos veículos comparando-o a um modelo de referência ideal. A Federação, em parceria com a empresa de desenvolvimento, criou um sistema de posicionamento de alta precisão que se integra à visão computacional, estimando a localização dos carros com crescente exatidão.

O RaceWatch cruza esses dados de posicionamento com tempos de percurso e trajetórias ideais, criando um "gêmeo digital" do que ocorre na pista. O sistema sinaliza automaticamente incidentes, como desvios anômalos ou quando um carro entra em zonas virtuais (geofencing) desenhadas digitalmente na pista.

Com isso, as câmeras deixam de ser o único pilar de análise. O sistema gera alertas a partir dos dados de posicionamento, permitindo que o monitoramento dos limites de pista seja estendido por toda a extensão dos circuitos, 24 horas por dia.

O objetivo da FIA é claro: evoluir de um processo manual para um método semiautomático de fiscalização, mantendo a intervenção humana apenas para a avaliação de violações claras e objetivas. O sistema, que opera continuamente em segundo plano, busca indicar os acontecimentos, em vez de exigir a busca manual de infrações.

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, lidera Franco Colapinto, da Alpine, no terceiro dia dos testes da Fórmula 1 no Bahrain International Circuito, em Sakhir, 13 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)
O piloto britânico George Russell, da Mercedes, lidera Franco Colapinto, da Alpine, no terceiro dia dos testes da Fórmula 1 no Bahrain International Circuito, em Sakhir, 13 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)

