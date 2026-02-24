menu hamburguer
Fórmula 1

Russell se inspira em 'estilo próprio' de Senna após mudanças na F1

As novas unidades de potência serão desafio para os pilotos na temporada

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 24/02/2026
12:11
George Russell durante os testes pré-temporada no Bahrein
George Russell durante os testes pré-temporada no Bahrein (Foto: Reprodução/ Instagram)
  Matéria
  • Mais Notícias

Os testes de pré-temporada da Fórmula 1 (F1) intensificaram o debate sobre as mudanças na categoria para 2026, e as novas unidades de potência têm sido apontadas como um dos principais desafios. O piloto George Russell, da Mercedes, disse se inspirar no estilo de Ayrton Senna para se adaptar ao novo sistema de gestão de energia.

A configuração das novas unidades de potência divide a geração de energia em proporção aproximada de 50% entre o motor de combustão interna e o componente elétrico. Essa mudança exige que os competidores recuperem uma quantidade substancialmente maior de energia durante as corridas em comparação com a temporada anterior.

— Os princípios básicos continuam os mesmos: você leva o carro ao limite absoluto. Você tenta frear o mais forte e tarde possível e sair das curvas o mais rápido possível. Acho que cada era dos carros tem suas próprias características de pilotagem. Assisti às filmagens de Senna nos carros dos anos 80 e 90; ele tinha um estilo muito peculiar. Ele usava o acelerador de forma intermitente no ponto de tangência da curva para manter o turbo girando e equilibrar o carro - declarou.

Russell completou a maior quantidade de voltas durante os testes em Barcelona e no Bahrein, e disse ter aprovado o sistema até o momento, mas levantou dúvidas sobre como a estratégia funcionaria em circuitos de rua e de alta velocidade com poucas retas longas e pontos de frenagem intensos, como na Austrália.

— Talvez estejamos fazendo um pouco mais de lift-and-coast do que você esperaria normalmente, mas em Bahrein e no shakedown em Barcelona isso realmente não pareceu tão ruim. Melbourne pode ser uma história diferente, mas até agora estou gostando bastante - completou.

Mercedes de Russell nos testes do Bahrein
Mercedes de Russell nos testes do Bahrein (Foto: Reprodução/ Instagram)

Calendário completo da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

