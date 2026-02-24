Russell se inspira em 'estilo próprio' de Senna após mudanças na F1
As novas unidades de potência serão desafio para os pilotos na temporada
Os testes de pré-temporada da Fórmula 1 (F1) intensificaram o debate sobre as mudanças na categoria para 2026, e as novas unidades de potência têm sido apontadas como um dos principais desafios. O piloto George Russell, da Mercedes, disse se inspirar no estilo de Ayrton Senna para se adaptar ao novo sistema de gestão de energia.
A configuração das novas unidades de potência divide a geração de energia em proporção aproximada de 50% entre o motor de combustão interna e o componente elétrico. Essa mudança exige que os competidores recuperem uma quantidade substancialmente maior de energia durante as corridas em comparação com a temporada anterior.
— Os princípios básicos continuam os mesmos: você leva o carro ao limite absoluto. Você tenta frear o mais forte e tarde possível e sair das curvas o mais rápido possível. Acho que cada era dos carros tem suas próprias características de pilotagem. Assisti às filmagens de Senna nos carros dos anos 80 e 90; ele tinha um estilo muito peculiar. Ele usava o acelerador de forma intermitente no ponto de tangência da curva para manter o turbo girando e equilibrar o carro - declarou.
Russell completou a maior quantidade de voltas durante os testes em Barcelona e no Bahrein, e disse ter aprovado o sistema até o momento, mas levantou dúvidas sobre como a estratégia funcionaria em circuitos de rua e de alta velocidade com poucas retas longas e pontos de frenagem intensos, como na Austrália.
— Talvez estejamos fazendo um pouco mais de lift-and-coast do que você esperaria normalmente, mas em Bahrein e no shakedown em Barcelona isso realmente não pareceu tão ruim. Melbourne pode ser uma história diferente, mas até agora estou gostando bastante - completou.
Calendário completo da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
