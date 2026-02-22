Carro de piloto da F1 pega fogo, e web se encanta com fotos: 'Aura'

No último sábado (21), o carro do piloto Yuki Tsunoda, reserva da equipe da Red Bull na Fórmula 1 (F1), pegou fogo em um evento de exibição. No entanto, um detalhe chamou a atenção de internautas: os registros do incidente, que renderam ótimos cliques para o japonês. Apesar do susto, Yuki não se feriu.

Realizado na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, Tsunoda fazia uma série de manobras para o público presente quando teve que sair do RB7 que pilotava – o veículo teve um problema mecânico e soltou fumaça do motor, evoluindo rapidamente para chamas. O momento foi registrado por fãs que estavam no evento, realizado na Marina Boulevard.

Após dar oito cavalos de pau, Tsunoda parou no meio do espaço delimitado quando viu fumaça sair do veículo. Pouco tempo depois, o fogo surgiu na traseira do carro, obrigando Tsunoda a deixar o RB7 – o famoso monolugar que o alemão Sebastian Vettel dirigiu quando conquistou o título de 2011 com a Red Bull.

Ao sair do veículo, o entorno do japonês ficou cercado de fumaça e fogo, e a reação tranquila do piloto fez com que ótimas fotos fossem feitas. Os fãs, nas redes sociais, demonstraram preocupação com o integrante da Red Bull. No entanto, ao verem que ninguém havia se ferido, não deixaram de comentar dos cliques feitos por Thomas Leonczik, espectador que estava presente no local.

📸 Veja alguns dos registros do fogo e as reações da web:

TRADUÇÃO: Quando te perguntarem o que "aura", mostre essas fotos. É absolutamente incrível.

TRADUÇÃO: Não sei se é Yuki Tsunoda ou o cartaz de "Interestelar"...

TRADUÇÃO: Yuki Tsunoda estava participando de uma showrun em São Francisco como embaixador da Red Bull. O carro pegou fogo, mas o piloto conseguiu sair sozinho. Dito isso… agora ele provavelmente tem as fotos mais épicas da sua vida graças ao @leonczik.

TRADUÇÃO: Caramba, esses registros são incríveis. Yuki Tsunoda "farmou aura".

Com o ocorrido, o piloto se levantou, de maneira tranquila, do monoposto e se afastou do local, ao mesmo tempo em que as equipes de resposta chegaram para controlar as chamas e evitar uma situação mais grave. Não houve feridos com nenhum dos envolvidos.

Outras figuras importantes da história da Red Bull também estiveram presentes no evento, como Scott Speed, ex-piloto da F1, e Mitch Guthrie, referência do Raid Rally, dividindo a pista com Tsunoda. A exibição também marcou a volta do japonês ao cockpit, após ter perdido a vaga de titular da equipe no final da última temporada.

🎥 Confira o momento que o carro da Red Bull pega fogo:

