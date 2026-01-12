Um grave acidente marcou o GP do Bahrein na reta final da temporada 2020 da Fórmula 1. Sob fortes chamas por 30 segundos, o francês Romain Grosjean conseguiu saiu da sua Haas com ferimentos apenas nas mãos. O piloto, na época, contou com os equipamentos de proteção para sobreviver ao fogo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Cinco anos depois, Grosjean reencontrou o capacete que utilizada naquele domingo em Bahrein. O estado do equipamento destaca as condições vividas pelo francês durante os segundos em que esteve no meio do incêndio. Através das redes sociais, ele compartilhou como ficou o objeto, além de agradecer sua eficiência.

— 5 anos depois de 29 de novembro de 2020, reencontrei o meu capacete de corrida. Eu não sabia se estava pronto para vê-lo, mas os meus filhos queriam realmente entender como fiquei tão bem protegido no incêndio e o que aconteceu naquela noite. Serei eternamente grato à Bell Helmets (marca de capacete) e à Alpinestars (marca do uniforme) por me protegerem tão bem naquele momento. A vida vai e esquecemos, mas isso me lembra o quanto devemos aproveitar ao máximo nossas vidas todos os dias — escreveu Grosjean.

continua após a publicidade

➡️ McLaren anuncia data de lançamento do carro; confira calendário completo da F1

Relembre acidente de Grosjean no GP do Bahrein

Logo após a largada, na curva 3, Romain Grosjean teve sua Haas tocada por Daniil Kvyat e acabou lançado contra a barreira de proteção. O carro do francês, então, se partiu em duas partes e pegou fogo de imediato. Apesar da força do acidente, o piloto se manteve acordado e conseguiu se desvencilhar dos equipamentos para sair do veículo.

A saída de Grosjean aconteceu cerca de 30 segundos após o início do incêndio que cobria toda a parte da frente do carro, onde estava o francês. Com ferimentos apenas nas mãos, o piloto conseguiu pular o guard rail e logo foi socorrido pela equipe médica. Veja imagens do momento:

continua após a publicidade

As labaredas de fogo imediatamente após o acidente de Grosjean (Foto: AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial