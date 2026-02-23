A Williams confirmou nesta segunda-feira (23) a contratação de Damon Hill como embaixador oficial. O ex-piloto retorna à equipe três décadas depois de conquistar o campeonato mundial de Fórmula 1 em 1996 com a escuderia britânica. A função será divida com Jacques Villeneuve e Jamie Chadwick.

Trajetória na equipe da F1

Hill iniciou sua passagem pela Williams em 1991 como piloto de testes e reserva. Dois anos depois, em 1993, foi promovido a piloto titular. Naquele mesmo ano, conquistou sua primeira vitória em um Grande Prêmio na Hungria. O britânico venceu 22 corridas ao longo da carreira na Fórmula 1.

— Um verdadeiro ícone da nossa história volta para casa. Temos o orgulho de anunciar que Damon Hill, campeão mundial de Fórmula 1 de 1996 e vencedor de 22 Grandes Prêmios, está retornando à equipe como embaixador oficial — declarou a Williams.

A escuderia destacou ainda a importância do ex-piloto para a história da equipe. No comunicado oficial, Damon foi colocado como uma das principais figuras do automobilismo britânico, além de ter sido reconhecido por seu papel "fundamental em um período de enorme sucesso na história da Williams".

Campeão mundial, Damon Hill comemora vitória na F1 1994 (Foto: Reprodução)

Trio de embaixadores

O britânico de 65 anos dividirá a função de embaixador com Jaques Villeneuve, campeão de 1997 e ex-companheiro de equipe, além de Jamie Chadwick, tricampeã da W Series. O trio será responsável por representar a Williams em eventos de marketing e fazer presença em Grandes Prêmios.

— A Williams é um lugar verdadeiramente especial para mim, onde alguns dos momentos mais marcantes da minha carreira aconteceram. Sinto-me incrivelmente sortudo por ter feito parte deste esporte e por ter conquistado o que conquistei, e retornar como embaixador é um verdadeiro privilégio. É uma oportunidade de celebrar a história da equipe e ajudar a apoiar seu legado e futuro — disse Hill.

James Vowles, por sua vez, comentou a contratação que trará de volta um dos grandes nomes da história da equipe. O chefe de equipe destacou também a contribuição de Hill para a escuderia.

— É uma honra dar as boas-vindas a Damon de volta à Atlassian Williams F1 Team como embaixador. Poucas pessoas representam esta equipe como ele. Damon desempenhou um papel fundamental em uma das eras de maior sucesso da nossa história, tornando-se campeão mundial com a Williams e deixando um legado que continua a inspirar a equipe até hoje.

