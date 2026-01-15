menu hamburguer
Fórmula 1

Verstappen exalta 'relação especialmente boa' com Bortoleto e minimiza amizades na F1

O primeiro teste da pré-temporada de F1 iniciará no dia 26 de janeiro, em Barcelona, Espanha

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 15/01/2026
11:27
Gabriel Bortoleto e Max Verstappen na F1 (Foto: Getty Images/ AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto e Max Verstappen na F1 (Foto: Getty Images/ AFP)
Max Verstappen, o tetracampeão, é visto como o "mentor" de Gabriel Bortoleto e Kimi Antonelli, e mantém uma relação sólida com os estreantes. A conexão com o brasileiro da Audi, em particular, foi destacada em uma entrevista recente ao jornal suíço Blick.

Quando questionado sobre a possibilidade de ter amigos na F1, o piloto holandês foi direto, afirmando que "quanto mais você vence, menor fica o número de pilotos que você encontra sem problemas no paddock", o que reflete a intensidade da competição. No entanto, ele abriu uma exceção para sua amizade de longa data com Bortoleto.

— Tenho uma relação especialmente boa com Bortoleto, pois já competimos em algumas corridas de simulador na mesma equipe. Além disso, no passado, ajudei-o um pouco na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Gabriel é uma pessoa normal.

Os dois pilotos frequentemente participam de competições online de corrida juntos, nos períodos em que não estão nas pistas da F1. Bortoleto, por sua vez, já destacou em diversas ocasiões a importância do apoio e da orientação de Verstappen em sua carreira no automobilismo de elite.

Max Verstappen conquista pole position no GP do Ajerbaijão (Foto: Steven Tee / LAT Images / Getty Images / Red Bull Content Pool)
Max Verstappen no GP do Ajerbaijão (Foto: Steven Tee / LAT Images / Getty Images / Red Bull Content Pool)

Max admite estar 'no escuro' em relação aos testes para 2026

A pré-temporada da Fórmula 1 2026 se aproxima e, pensando nesse cenário, também em entrevista ao portal Blick, o piloto da Red Bull, admitiu não saber o que esperar do novo motor, que será feito em parceria com a Ford (Red Bull Powertrains-Ford).

— Nenhum de nós tem ideia sobre o novo carro ou o motor. Espero que todos nós fiquemos um pouco mais sábios após os dois testes no Bahrein, em fevereiro.

A pré-temporada da F1 tem início no Circuito de Barcelona, entre os dias 26 e 30 de janeiro, no primeiro teste do ano, que será fechado. Já os outros dois testes serão realizados no Bahrein entre os dias 11 e 13 e 18 e 20 de fevereiro. O primeiro Grande Prêmio será nos dias 6, 7 e 8 de março, na Austrália.

Confira o calendário completo de lançamento dos carros

Equipe (s)DataLocal

Red Bull e Racing Bulls

15 de janeiro

Detroit, EUA

Haas

19 de janeiro

Online

Audi

20 de janeiro

Berlim, Alemanha

Mercedes

22 de janeiro

Online

Ferrari

23 de janeiro

Maranello, Itália

Alpine

23 de janeiro

Barcelona, Espanha

Williams

3 de fevereiro

A confirmar

Cadillac

8 de fevereiro

Propaganda durante o Super Bowl

Aston Martin

9 de fevereiro

A confirmar

McLaren

9 de fevereiro

Online

