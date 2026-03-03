Bortoleto projeta temporada de 'recomeço' na F1: "Boa oportunidade"

Gabriel Bortoleto chega para sua segunda temporada na Fórmula 1 mais confiante e experiente em relação às pistas, mas igualmente "calouro", assim como o restante do grid, devido aos carros do novo regulamento. O brasileiro vê os adversários em igualdade, já que todos precisarão se adaptar às mudanças técnicas de 2026.

— Vai ser interessante encarar todos os circuitos outra vez, agora com um entendimento melhor deles. Ao mesmo tempo, os carros novos trazem um recomeço para todos os pilotos, independentemente da experiência, e isso pode ser uma boa oportunidade — disse Bortoleto.

O brasileiro de 21 anos estreia pela Audi, que substitui a Sauber, e segue com Nico Hülkenberg como companheiro de equipe. Segundo ele, os planos da nova escuderia seguem conforme o planejado.

— Começar uma nova temporada é sempre uma sensação incrível, e esta obviamente é especial para todos nós, já que iniciamos nossa jornada como Audi. A pré-temporada foi importante para ficarmos confortáveis com o carro e entender de fato como ele se comporta com as novas regras. Tivemos uma boa quilometragem e sinto que aproveitamos bem esse tempo para cumprir o que estava previsto no programa.

— Nosso foco será construir um bom ritmo desde o início do fim de semana e extrair o máximo do pacote — completou o piloto.

O brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto caminha pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe cacace/afp)

Quando começa a F1 2026?

A temporada 2026 da Fórmula 1 tem início no GP da Austrália, que acontece entre os dias 6 e 8 de março. Bortoleto disputa a sua segunda temporada na elite do automobilismo mundial. Ano passado, terminou o Mundial de Pilotos na 19ª colocação, com 19 pontos.

