FIA muda regra de pit-stops para o GP da Austrália na Fórmula 1

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou, no último sábado (28), uma alteração importante no Regulamento Técnico para o GP da Austrália na Fórmula 1. Com a nova diretriz, a obrigatoriedade de dois pit-stops mínimos foi derrubada, devolvendo a liberdade estratégica às equipes para a abertura da temporada 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A regra anterior forçava o uso de pelo menos três jogos de pneus diferentes. No entanto, o efeito foi oposto ao esperado: pilotos passaram a guiar em ritmo muito lento para poupar borracha e evitar paradas extras. Além disso, escuderias menores utilizavam um piloto para segurar o pelotão e favorecer o companheiro — uma tática polêmica em circuitos de difícil ultrapassagem.

O piloto da Mercedes, George Russell sofreu com a regra e após ser prejudicado pelos bloqueios táticos no pelotão, o britânico chegou a forçar manobras extremas e aceitar punições apenas para tentar se livrar da "fila indiana" imposta pelos adversários.

continua após a publicidade

Além dos pneus, a FIA oficializou mudanças no treino classificatório devido à entrada da Cadillac no grid:

Q1 e Q2: Agora, seis pilotos serão eliminados em cada uma das duas primeiras sessões. Q3: Segue com os 10 mais rápidos disputando a pole position. Tempo: A parte final da classificação (Q3) ganhou um fôlego extra, passando de 12 para 13 minutos.

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, lidera Franco Colapinto, da Alpine, no terceiro dia dos testes da Fórmula 1 no Bahrain International Circuito, em Sakhir, 13 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)

Calendário completo da Fórmula 1 2026