FIA muda regra de pit-stops para o GP da Austrália na Fórmula 1

A regra causou polêmica em 2024 e 2025

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 02/03/2026
12:19
Atualizado há 3 minutos
O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pilota no segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pilota no segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou, no último sábado (28), uma alteração importante no Regulamento Técnico para o GP da Austrália na Fórmula 1. Com a nova diretriz, a obrigatoriedade de dois pit-stops mínimos foi derrubada, devolvendo a liberdade estratégica às equipes para a abertura da temporada 2026.

A regra anterior forçava o uso de pelo menos três jogos de pneus diferentes. No entanto, o efeito foi oposto ao esperado: pilotos passaram a guiar em ritmo muito lento para poupar borracha e evitar paradas extras. Além disso, escuderias menores utilizavam um piloto para segurar o pelotão e favorecer o companheiro — uma tática polêmica em circuitos de difícil ultrapassagem.

O piloto da Mercedes, George Russell sofreu com a regra e após ser prejudicado pelos bloqueios táticos no pelotão, o britânico chegou a forçar manobras extremas e aceitar punições apenas para tentar se livrar da "fila indiana" imposta pelos adversários.

Além dos pneus, a FIA oficializou mudanças no treino classificatório devido à entrada da Cadillac no grid:

  1. Q1 e Q2: Agora, seis pilotos serão eliminados em cada uma das duas primeiras sessões.
  2. Q3: Segue com os 10 mais rápidos disputando a pole position.
  3. Tempo: A parte final da classificação (Q3) ganhou um fôlego extra, passando de 12 para 13 minutos.
O piloto britânico George Russell, da Mercedes, lidera Franco Colapinto, da Alpine, no terceiro dia dos testes da Fórmula 1 no Bahrain International Circuito, em Sakhir, 13 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)
O piloto britânico George Russell, da Mercedes, lidera Franco Colapinto, da Alpine, no terceiro dia dos testes da Fórmula 1 no Bahrain International Circuito, em Sakhir, 13 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)

Calendário completo da Fórmula 1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

