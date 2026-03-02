FIA muda regra de pit-stops para o GP da Austrália na Fórmula 1
A regra causou polêmica em 2024 e 2025
A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou, no último sábado (28), uma alteração importante no Regulamento Técnico para o GP da Austrália na Fórmula 1. Com a nova diretriz, a obrigatoriedade de dois pit-stops mínimos foi derrubada, devolvendo a liberdade estratégica às equipes para a abertura da temporada 2026.
A regra anterior forçava o uso de pelo menos três jogos de pneus diferentes. No entanto, o efeito foi oposto ao esperado: pilotos passaram a guiar em ritmo muito lento para poupar borracha e evitar paradas extras. Além disso, escuderias menores utilizavam um piloto para segurar o pelotão e favorecer o companheiro — uma tática polêmica em circuitos de difícil ultrapassagem.
O piloto da Mercedes, George Russell sofreu com a regra e após ser prejudicado pelos bloqueios táticos no pelotão, o britânico chegou a forçar manobras extremas e aceitar punições apenas para tentar se livrar da "fila indiana" imposta pelos adversários.
Além dos pneus, a FIA oficializou mudanças no treino classificatório devido à entrada da Cadillac no grid:
- Q1 e Q2: Agora, seis pilotos serão eliminados em cada uma das duas primeiras sessões.
- Q3: Segue com os 10 mais rápidos disputando a pole position.
- Tempo: A parte final da classificação (Q3) ganhou um fôlego extra, passando de 12 para 13 minutos.
Calendário completo da Fórmula 1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
