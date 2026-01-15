F1: Ex-piloto revela falha em motor da Mercedes para temporada 2026

A Mercedes, equipe alemã de Fórmula 1, estaria enfrentando contratempos significativos no desenvolvimento de sua nova unidade de potência. A informação, revelada pelo ex-piloto Johnny Herbert, sugere que a escuderia de Brackley sofreu um revés no laboratório, indicando que o progresso estaria aquém do ideal em um momento crucial para a criação do carro de 2026.

Herbert, em entrevista ao site JeffBet, comentou que, apesar de não ter recebido informações diretas das equipes, ouviu rumores sobre problemas na Mercedes. "Não parece que seja o caso, depois dos rumores de que a Mercedes estaria na posição mais forte para 2026", afirmou o britânico, referindo-se ao otimismo anterior em relação ao desempenho da equipe. O ex-piloto detalhou que a falha ocorreu no acionamento do motor quando a unidade foi instalada na traseira do carro.

Novo carro da Mercedes para a F1 2025 (Foto: Divulgação/Mercedes)

George Russel como peça principal

Além disso, Herbert relatou manter confiança na dupla de pilotos da Mercedes. A equipe, vice-campeã do mundial de construtores de 2025, manterá George Russell e Kimi Antonelli no próximo ano.

O ex-piloto britânico destacou a importância de Russell para a recuperação da equipe, que busca retornar ao topo. Herbert vê a pressão de Antonelli como um fator de evolução para o compatriota. "A consistência é o principal fator que divide a competitividade deles no momento. George é muito consistente, enquanto Antonelli ainda não é. É uma boa mistura de experiência com juventude, e isso vai beneficiar os dois no fim das contas", analisou.

Para Herbert, com o equipamento certo, Russell tem potencial para disputar o campeonato. "George sabe que Antonelli vai evoluir e tem o apoio do Toto Wolff, mas acho que, com o carro certo, George pode brigar pelo campeonato", disse.

Por fim, o ex-piloto relativizou o problema, lembrando que dificuldades técnicas são comuns nas fases iniciais de desenvolvimento para novas regulamentações. Herbert explicou que há muitas incertezas no processo: "Tenho certeza de que haverá muitos pequenos problemas, como sempre acontece quando se entra em um novo ano com um carro novo e regras novas. É diferente quando o carro está sendo testado na fábrica e quando está correndo de verdade na pista".

George Russell no GP de Singapura (Foto: MOHD RASFAN / AFP)

