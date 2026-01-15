F1: Ex-piloto revela falha em motor da Mercedes para temporada 2026
O primeiro Grand Prix do ano iniciará no dia 6 de março, em Melbourne, Austrália
A Mercedes, equipe alemã de Fórmula 1, estaria enfrentando contratempos significativos no desenvolvimento de sua nova unidade de potência. A informação, revelada pelo ex-piloto Johnny Herbert, sugere que a escuderia de Brackley sofreu um revés no laboratório, indicando que o progresso estaria aquém do ideal em um momento crucial para a criação do carro de 2026.
Herbert, em entrevista ao site JeffBet, comentou que, apesar de não ter recebido informações diretas das equipes, ouviu rumores sobre problemas na Mercedes. "Não parece que seja o caso, depois dos rumores de que a Mercedes estaria na posição mais forte para 2026", afirmou o britânico, referindo-se ao otimismo anterior em relação ao desempenho da equipe. O ex-piloto detalhou que a falha ocorreu no acionamento do motor quando a unidade foi instalada na traseira do carro.
George Russel como peça principal
Além disso, Herbert relatou manter confiança na dupla de pilotos da Mercedes. A equipe, vice-campeã do mundial de construtores de 2025, manterá George Russell e Kimi Antonelli no próximo ano.
O ex-piloto britânico destacou a importância de Russell para a recuperação da equipe, que busca retornar ao topo. Herbert vê a pressão de Antonelli como um fator de evolução para o compatriota. "A consistência é o principal fator que divide a competitividade deles no momento. George é muito consistente, enquanto Antonelli ainda não é. É uma boa mistura de experiência com juventude, e isso vai beneficiar os dois no fim das contas", analisou.
Para Herbert, com o equipamento certo, Russell tem potencial para disputar o campeonato. "George sabe que Antonelli vai evoluir e tem o apoio do Toto Wolff, mas acho que, com o carro certo, George pode brigar pelo campeonato", disse.
Por fim, o ex-piloto relativizou o problema, lembrando que dificuldades técnicas são comuns nas fases iniciais de desenvolvimento para novas regulamentações. Herbert explicou que há muitas incertezas no processo: "Tenho certeza de que haverá muitos pequenos problemas, como sempre acontece quando se entra em um novo ano com um carro novo e regras novas. É diferente quando o carro está sendo testado na fábrica e quando está correndo de verdade na pista".
Calendário da Fórmula 1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
