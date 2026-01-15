menu hamburguer
F1: Ex-piloto revela falha em motor da Mercedes para temporada 2026

O primeiro Grand Prix do ano iniciará no dia 6 de março, em Melbourne, Austrália

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 15/01/2026
10:54
Kimi Antonelli, da Mercedes, durante treino em Spielberg, Áustria (foto: Joe Klamar / AFP)
Kimi Antonelli, da Mercedes, durante treino em Spielberg, Áustria (foto: Joe Klamar / AFP)
A Mercedes, equipe alemã de Fórmula 1, estaria enfrentando contratempos significativos no desenvolvimento de sua nova unidade de potência. A informação, revelada pelo ex-piloto Johnny Herbert, sugere que a escuderia de Brackley sofreu um revés no laboratório, indicando que o progresso estaria aquém do ideal em um momento crucial para a criação do carro de 2026.

Herbert, em entrevista ao site JeffBet, comentou que, apesar de não ter recebido informações diretas das equipes, ouviu rumores sobre problemas na Mercedes. "Não parece que seja o caso, depois dos rumores de que a Mercedes estaria na posição mais forte para 2026", afirmou o britânico, referindo-se ao otimismo anterior em relação ao desempenho da equipe. O ex-piloto detalhou que a falha ocorreu no acionamento do motor quando a unidade foi instalada na traseira do carro.

Novo carro da Mercedes para a F1 2025 (Foto: Divulgação/Mercedes)
Novo carro da Mercedes para a F1 2025 (Foto: Divulgação/Mercedes)

➡️ Verstappen admite estar 'no escuro' em relação aos testes para F1 2026
➡️ CEO da Mercedes, Toto Wolff revela foco da equipe a partir de 2026

George Russel como peça principal

Além disso, Herbert relatou manter confiança na dupla de pilotos da Mercedes. A equipe, vice-campeã do mundial de construtores de 2025, manterá George Russell e Kimi Antonelli no próximo ano.

O ex-piloto britânico destacou a importância de Russell para a recuperação da equipe, que busca retornar ao topo. Herbert vê a pressão de Antonelli como um fator de evolução para o compatriota. "A consistência é o principal fator que divide a competitividade deles no momento. George é muito consistente, enquanto Antonelli ainda não é. É uma boa mistura de experiência com juventude, e isso vai beneficiar os dois no fim das contas", analisou.

Para Herbert, com o equipamento certo, Russell tem potencial para disputar o campeonato. "George sabe que Antonelli vai evoluir e tem o apoio do Toto Wolff, mas acho que, com o carro certo, George pode brigar pelo campeonato", disse.

Por fim, o ex-piloto relativizou o problema, lembrando que dificuldades técnicas são comuns nas fases iniciais de desenvolvimento para novas regulamentações. Herbert explicou que há muitas incertezas no processo: "Tenho certeza de que haverá muitos pequenos problemas, como sempre acontece quando se entra em um novo ano com um carro novo e regras novas. É diferente quando o carro está sendo testado na fábrica e quando está correndo de verdade na pista".

George Russell é pole no GP de Singapura (Foto: MOHD RASFAN / AFP)
George Russell no GP de Singapura (Foto: MOHD RASFAN / AFP)

Calendário da Fórmula 1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

