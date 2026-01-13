De volta à Globo para a Fórmula 1, Mariana Becker assume nova função
Jornalista estava na TV Band nos últimos anos
Mariana Becker, jornalista com vasta experiência em Fórmula 1, está de volta à Globo, assim como a modalidade do esporte automotivo. A repórter, que estava na Band, irá desempenhar uma função parecida com a que tinha na antiga emissora.
Agora, Mariana Becker será uma comentarista in loco, o que significa que ela irá comentar as corridas, treinos e classificações que a emissora transmitir, diretamente do local onde o evento está acontecendo. Na TV Globo, ela comentará 15 etapas do calendário da Fórmula 1, além de seis etapas que serão exibidas no Sportv.
- Essa função vai ser nova para quem está vendo mas, principalmente, nova para mim. É algo que eu nunca fiz, mas que vai ser um tipo de comentarista diferente, porque eu fiz questão de estar in loco, perto da notícia, dos pilotos, de onde as coisas acontecem, para que o meu olhar continue sendo aquele com a notícia muito pura - ressaltou Becker.
- Eu vou ser aquela Mariana Becker de sempre, que vai continuar correndo de um lado para o outro, porque para mim é essencial eu continuar tendo contato com todo mundo que faz parte desse mundo da Fórmula 1 - completou.
Fórmula 1 volta à Globo em 2026
A emissora também irá contar com Everaldo Marques narrando as corridas e Luciano Burti nos comentários. Nos canais SportTV, o narrador será Bruno Fonseca, que irá dividir a cabine com diversos nomes ao longo do ano. Entre eles, Felipe Giaffone, Christian Fittipaldi e Rafael Lopes. Em todas as etapas, os repórteres Marcelo Courrege, Julia Guimarães e Guilherme Pereira também marcarão presença.
