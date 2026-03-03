Honda tenta salvar motor da Aston Martin para GP da Austrália da F1

O início da temporada 2026 da Fórmula 1 começa sob forte tensão para a Aston Martin. A escuderia de Silverstone enfrenta sérios problemas na unidade de potência e a Honda, fornecedora de motores do time, corre contra o tempo para salvar a estreia de Fernando Alonso e Lance Stroll.

O motor japonês apresentou falhas críticas durante os testes de pré-temporada no Bahrein, comprometendo todo o cronograma da equipe. Segundo informações da Honda, a causa dos problemas foram vibrações devido a combustão, que provocaram danos à bateria.

O momento mais dramático ocorreu quando Alonso sofreu uma colisão e ficou parado no meio da pista. No dia seguinte, a situação não melhorou: Stroll assumiu o volante, mas conseguiu completar apenas seis voltas para coleta básica de dados antes de novos problemas surgirem.

Agora, a Honda já planeja implementar soluções emergenciais na unidade de potência, o que agora exige o aval da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Na última semana, rumores indicavam a possibilidade de a Aston Martin apenas cumprir o mínimo de voltas exigido pelo regulamento para alinhar no grid na Austrália, sem condições reais de competir.

Caso os ajustes de última hora funcionem, a equipe espera evitar um vexame na abertura do campeonato e garantir que seus pilotos possam, ao menos, lutar por pontos em Melbourne.

Fernando Alonso, da Aston Martin, e Oscar Piastri, da McLaren, em ação no treino livre do GP da Holanda pela F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)

GP da Austrália de F1: veja os horários

SESSÃO HORÁRIO DE BRASÍLIA Treino livre 1 22:30 Treino livre 2 02:00 Treino livre 3 22:30 Classificação 02:00 Corrida 01:00

