menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Honda tenta salvar motor da Aston Martin para GP da Austrália da F1

A participação da equipe na corrida será decidida durante os treinos na sexta (6)

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 03/03/2026
10:12
Espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
imagem cameraEspanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O início da temporada 2026 da Fórmula 1 começa sob forte tensão para a Aston Martin. A escuderia de Silverstone enfrenta sérios problemas na unidade de potência e a Honda, fornecedora de motores do time, corre contra o tempo para salvar a estreia de Fernando Alonso e Lance Stroll.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ FIA muda regra de pit-stops para o GP da Austrália na Fórmula 1

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O motor japonês apresentou falhas críticas durante os testes de pré-temporada no Bahrein, comprometendo todo o cronograma da equipe. Segundo informações da Honda, a causa dos problemas foram vibrações devido a combustão, que provocaram danos à bateria.

O momento mais dramático ocorreu quando Alonso sofreu uma colisão e ficou parado no meio da pista. No dia seguinte, a situação não melhorou: Stroll assumiu o volante, mas conseguiu completar apenas seis voltas para coleta básica de dados antes de novos problemas surgirem.

continua após a publicidade

Agora, a Honda já planeja implementar soluções emergenciais na unidade de potência, o que agora exige o aval da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Na última semana, rumores indicavam a possibilidade de a Aston Martin apenas cumprir o mínimo de voltas exigido pelo regulamento para alinhar no grid na Austrália, sem condições reais de competir.

Caso os ajustes de última hora funcionem, a equipe espera evitar um vexame na abertura do campeonato e garantir que seus pilotos possam, ao menos, lutar por pontos em Melbourne.

continua após a publicidade
Fernando Alonso, da Aston Martin, e Oscar Piastri, da McLaren, em ação no treino livre do GP da Holanda pela F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)
Fernando Alonso, da Aston Martin, e Oscar Piastri, da McLaren, em ação no treino livre do GP da Holanda pela F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)

GP da Austrália de F1: veja os horários

SESSÃOHORÁRIO DE BRASÍLIA

Treino livre 1

22:30

Treino livre 2

02:00

Treino livre 3

22:30

Classificação

02:00

Corrida

01:00

+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias