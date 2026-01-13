Ex-piloto da Fórmula 1 se pronuncia após prisão nos Estados Unidos

O brasileiro Antonio Pizzonia, ex-piloto da Fórmula 1 (F1), se pronunciou em suas redes sociais após ser detido por agressão no último sábado (11), durante evento de kart no Texas, Estados Unidos. Na mensagem compartilhada, Antonio admitiu ter protagonizado a confusão e disse já estar em casa.

— Pessoal, estou bem. Estou em casa. De fato, houve um episódio do qual, hoje, eu teria reagido diferente. Entendi naquele momento que meu filho, uma criança, estava sendo coagido por outro adulto e instintivamente o defendi - escreveu.

Segundo o "TMZ Sports", Pizzonia, de 46 anos, foi detido pelas autoridades após causar um incidente na Superkarts USA Winter Series, que ocorria no Speedsportz Racing Park, no Texas. O filho do ex-piloto disputava a final da categoria X30 Junior e foi desclassificado da prova.

Os detalhes da ocorrência não foram divulgados quando Pizzonia foi preso, mas imagens da confusão circulam nas redes sociais. No vídeo, o ex-piloto brasileiro aparece dando um chute e um soco em outro adulto.

Pronunciamento publicado por Antonio Pizzonia em suas redes sociais (Foto: Reprodução)

Antônio Pizzonia na F1

Pizzonia nasceu em Manaus (AM) e começou na Fórmula 1 em 2003, como piloto de testes da Williams. Logo após, no mesmo ano, fez sua estreia oficial na elite do automobilismo mundial, passando a correr pela Jaguar. No entanto, o desempenho ruim na temporada o levou de volta à Williams. Em dois anos na F1, o brasileiro somou oito pontos.

Ao todo, Pizzonia disputou 20 etapas da Fórmula 1. Em 2006, sem muito espaço, passou a competir em outras modalidades do automobilismo, como na Stock Car, entre 2007 e 2010, e em corridas de Endurance.

