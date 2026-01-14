A equipe Mercedes passa por um momento de reposicionamento estratégico sob a liderança de Toto Wolff. E as decisões reforçam a Fórmula 1 como núcleo da geração de valor esportivo e comercial da equipe que tem o austríaco como CEO. O movimento consolida uma trajetória iniciada na última década, em que a equipe deixou de ser uma operação competitiva nas pistas para se tornar também um dos ativos mais valiosos do ecossistema global do esporte.

- Não queremos mais fazer isso - afirmou Wolff, em entrevista à Forbes. E completou:

- Somos uma equipa de Fórmula 1. Não queremos velejar. Não queremos praticar outros desportos. O foco total deve ser apenas a Fórmula 1.

A fala de Wolff faz referência a uma série de iniciativas paralelas que a Mercedes manteve nos últimos anos fora do escopo direto da Fórmula 1. Dentre estas atividades, a mais visível foi o envolvimento técnico com projetos de vela de alto rendimento, especialmente na America's Cup. A equipe compartilhou engenharia, simulações e conhecimento aerodinâmico com times como o INEOS Britannia.

Além disso, a estrutura da Mercedes também esteve ligada a projetos esportivos experimentais e consultorias técnicas e participações em competições alternativas. Caso do Extreme E - competição de off-road de carros elétricos.

Portanto, ao afirmar que "não queremos mais fazer isso", Wolff sinaliza uma decisão estratégica: encerrar a diversificação esportiva para concentrar orçamento, capital humano e foco executivo exclusivamente na Fórmula 1.

Equipes anunciam datas de lançamento dos carros

Na semana passada, pelas redes sociais, a Mercedes e a Williams foram mais duas equipes da F1 a anunciarem as datas de lançamento dos carros para a temporada 2026. Agora, falta apenas a confirmação da McLaren, escuderia do atual campeão Lando Norris.

A Mercedes confirmou a data de lançamento do carro, o W17, para o dia 22 de janeiro. Segundo comunicado da equipe, nesta data, serão divulgadas imagens digitais do veículo, que, depois, entrará na pista para filmagens. Assim, as imagens oficiais serão publicadas apenas em 2 de fevereiro, quando acontecerá o evento oficial de lançamento do time, estrelado por George Russell e Kimi Antonelli.