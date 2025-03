Kimi Antonelli na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Andrea Kimi Antonelli é um dos jovens talentos mais promissores do automobilismo mundial. Nascido em 25 de agosto de 2006, em Bolonha, Itália, Antonelli se destacou nas categorias de base e rapidamente chamou a atenção da Mercedes, equipe pela qual ingressa na Fórmula 1 em 2025. Com um histórico impressionante no kart e em categorias como a Fórmula 4 e a Fórmula 2, Antonelli chega à elite do automobilismo com altas expectativas. Seu talento e desenvolvimento são frequentemente comparados a nomes consagrados como Lewis Hamilton e Max Verstappen, tornando sua estreia um dos eventos mais aguardados da temporada. O Lance! te conta tudo sobre a carreira de Kimi Antonelli na Fórmula 1.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Biografia do piloto

Andrea Kimi Antonelli nasceu em uma família ligada ao automobilismo. Seu pai, Marco Antonelli, é um ex-piloto e dono da AKM Motorsport, uma equipe de corridas na Itália. Desde cedo, Kimi demonstrou interesse e aptidão para o kart, iniciando sua trajetória competitiva ainda criança. Seu talento rapidamente o levou a conquistar títulos importantes, incluindo o Campeonato Europeu de Kart da FIA em 2020 e 2021. Essas conquistas chamaram a atenção da Mercedes, que o integrou ao seu programa de desenvolvimento de pilotos em 2019, dando início a uma relação que culminaria com sua estreia na Fórmula 1.

Carreira na Fórmula 1

Antonelli fez sua estreia oficial na Fórmula 1 em 2025 pela Mercedes, substituindo Lewis Hamilton e formando dupla com George Russell. Sua ascensão foi meteórica, pulando da Fórmula Regional Europeia diretamente para a Fórmula 2 em 2024, onde impressionou com vitórias e desempenhos consistentes. Sua habilidade em adaptação e velocidade fizeram dele uma aposta segura para a equipe alemã, que busca desenvolver um novo talento para brigar por títulos nos próximos anos.

continua após a publicidade

Números de Kimi Antonelli na Fórmula 1

Embora 2025 seja sua temporada de estreia, Antonelli já participou de sessões de treinos livres em 2024, incluindo testes com a Mercedes em circuitos icônicos como Monza e Abu Dhabi. Sua progressão nos testes e desempenho na Fórmula 2 demonstraram sua capacidade de competir em alto nível, consolidando-o como uma das promessas do esporte. Seu número na F1 será o 12, em homenagem a Ayrton Senna, um de seus grandes ídolos no automobilismo.

Curiosidades de Kimi Antonelli na Fórmula 1