Cadillac revela pintura para pré-temporada da Fórmula 1
Veja as fotos da pintura
A pré-temporada da Fórmula 1 está prestes a começar, e a Cadillac já revelou a pintura que estampará seus carros na estreia da equipe americana na categoria. Para os testes privados em Barcelona, os pilotos utilizarão um layout monocromático em tons de preto, com o emblema da marca destacado na parte traseira do chassi.
O visual é fruto de uma colaboração intercontinental entre a equipe de Design Global da General Motors e o braço de engenharia da F1.
O modelo será utilizado durante a Shakedown Week, que reunirá todas as equipes na Espanha, de 26 a 30 de janeiro. A pintura definitiva para a temporada 2026 será oficialmente apresentada apenas no dia 8 de fevereiro. Tradicionalmente, o uso de cores escuras e padrões monocromáticos em testes ajuda a ocultar detalhes aerodinâmicos dos rivais, enquanto reforça a identidade visual da marca antes do início das competições.
Veja fotos da pintura do novo carrod a Cadillac
Confira o calendário completo de lançamentos da F1 2026
|Equipe (s)
|Data
|Local
Red Bull e Racing Bulls
15 de janeiro
Detroit, EUA
Haas
19 de janeiro
Online
Audi
20 de janeiro
Berlim, Alemanha
Mercedes
22 de janeiro
Online
Ferrari
23 de janeiro
Maranello, Itália
Alpine
23 de janeiro
Barcelona, Espanha
Williams
3 de fevereiro
A confirmar
Cadillac
8 de fevereiro
Propaganda durante o Super Bowl
Aston Martin
9 de fevereiro
A confirmar
McLaren
9 de fevereiro
Online
