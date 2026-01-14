Cadillac revela pintura para pré-temporada da Fórmula 1

menu hamburguer
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 14/01/2026
09:50
Atualizado há 2 minutos
Nova pintura do carro da Cadillac para pré temporada da F1 (Foto: Reprodução)
imagem cameraNova pintura do carro da Cadillac para pré temporada da F1 (Foto: Reprodução)
A pré-temporada da Fórmula 1 está prestes a começar, e a Cadillac já revelou a pintura que estampará seus carros na estreia da equipe americana na categoria. Para os testes privados em Barcelona, os pilotos utilizarão um layout monocromático em tons de preto, com o emblema da marca destacado na parte traseira do chassi.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O visual é fruto de uma colaboração intercontinental entre a equipe de Design Global da General Motors e o braço de engenharia da F1.

O modelo será utilizado durante a Shakedown Week, que reunirá todas as equipes na Espanha, de 26 a 30 de janeiro. A pintura definitiva para a temporada 2026 será oficialmente apresentada apenas no dia 8 de fevereiro. Tradicionalmente, o uso de cores escuras e padrões monocromáticos em testes ajuda a ocultar detalhes aerodinâmicos dos rivais, enquanto reforça a identidade visual da marca antes do início das competições.

Veja fotos da pintura do novo carrod a Cadillac

Nova pintura do carro da Cadillac para pré temporada da F1 (Foto: Reprodução)
Nova pintura do carro da Cadillac para pré temporada da F1 (Foto: Reprodução)
Nova pintura do carro da Cadillac para pré temporada da F1 (Foto: Reprodução)
Nova pintura do carro da Cadillac para pré temporada da F1 (Foto: Reprodução)
Nova pintura do carro da Cadillac para pré temporada da Fórmula 1 (Foto: Reprodução)
Nova pintura do carro da Cadillac para pré temporada da Fórmula 1 (Foto: Reprodução)
Nova pintura do carro da Cadillac para pré temporada da F1 (Foto: Reprodução)
Nova pintura do carro da Cadillac para pré temporada da F1 (Foto: Reprodução)

Confira o calendário completo de lançamentos da F1 2026

Equipe (s)DataLocal

Red Bull e Racing Bulls

15 de janeiro

Detroit, EUA

Haas

19 de janeiro

Online

Audi

20 de janeiro

Berlim, Alemanha

Mercedes

22 de janeiro

Online

Ferrari

23 de janeiro

Maranello, Itália

Alpine

23 de janeiro

Barcelona, Espanha

Williams

3 de fevereiro

A confirmar

Cadillac

8 de fevereiro

Propaganda durante o Super Bowl

Aston Martin

9 de fevereiro

A confirmar

McLaren

9 de fevereiro

Online

