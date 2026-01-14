Cadillac revela pintura para pré-temporada da Fórmula 1

A pré-temporada da Fórmula 1 está prestes a começar, e a Cadillac já revelou a pintura que estampará seus carros na estreia da equipe americana na categoria. Para os testes privados em Barcelona, os pilotos utilizarão um layout monocromático em tons de preto, com o emblema da marca destacado na parte traseira do chassi.

O visual é fruto de uma colaboração intercontinental entre a equipe de Design Global da General Motors e o braço de engenharia da F1.

O modelo será utilizado durante a Shakedown Week, que reunirá todas as equipes na Espanha, de 26 a 30 de janeiro. A pintura definitiva para a temporada 2026 será oficialmente apresentada apenas no dia 8 de fevereiro. Tradicionalmente, o uso de cores escuras e padrões monocromáticos em testes ajuda a ocultar detalhes aerodinâmicos dos rivais, enquanto reforça a identidade visual da marca antes do início das competições.

Veja fotos da pintura do novo carrod a Cadillac

Nova pintura do carro da Cadillac para pré temporada da F1 (Foto: Reprodução)

Confira o calendário completo de lançamentos da F1 2026