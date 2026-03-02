O início da temporada de 2026 da Fórmula 1 não traz boas notícias para os fãs da Aston Martin. Depois de uma pré-temporada conturbada, o site "Autosport" divulgou que a equipe planeja deixar o GP da Austrália após poucas voltas. A etapa de abertura está marcada para o próximo domingo, 8 de março.

Segundo a publicação, a escuderia de Silverstone chegou a cogitar a ausência completa na prova. No entanto, por compromissos contratuais, os pilotos Fernando Alonso e Lance Stroll devem disputar a classificação e alinhar no grid, com a possibilidade de recolher os carros aos boxes após algumas voltas.

Testes da Aston Martin marcados por problemas

A pré-temporada foi um retrato das dificuldades enfrentadas pela equipe britânica. Em Barcelona, no primeiro período de testes, aproveitaram apenas o último dos cinco dias previstos. Já no Bahrein, o time registrou a menor quilometragem entre todas as equipes e passou a maior parte do tempo na garagem. No encerramento das atividades, decidiu antecipar o fim dos trabalhos em duas horas e meia.

As sucessivas falhas na unidade de potência comprometeram o estoque de peças da fornecedora japonesa. Por esse motivo, a equipe estudou a possibilidade de declarar "motivo de força maior" para justificar eventual ausência na corrida.

Contratos da F1 e imagem pesam na decisão

Ficar fora da etapa inaugural implicaria multa por quebra do Pacto de Concórdia — acordo comercial firmado pelas 11 equipes do grid antes do início da temporada. Além do impacto financeiro, a ausência poderia agravar o desgaste de imagem de um projeto que começou o ano com a promessa de disputar posições mais competitivas.

Diante do cenário, a estratégia é cumprir as exigências mínimas do regulamento. Para largar, é necessário registrar tempo dentro de 107% da marca da pole position. Caso não atinja o índice, o time ainda pode solicitar autorização especial aos comissários para alinhar no grid.

Honda aponta causa das falhas

Responsável pela unidade de potência, a Honda informou na última semana que vibrações devido a combustão provocaram danos à bateria. Durante os testes, Alonso precisou interromper sua participação no penúltimo dia justamente por conta do defeito.

A montadora ainda investiga se o problema está concentrado na bateria ou se é consequência de um conjunto de outras peças. A solução pode não ser imediata — cenário que lança incerteza sobre o início da campanha da equipe na F1 2026.

Quando começa a F1 2026?

A temporada 2026 da Fórmula 1 tem início no GP da Austrália, que acontece entre os dias 6 e 8 de março. Como titulares da Aston Martin, Fernando Alonso e Lance Stroll terminaram a última temporada com 56 e 33 pontos, respectivamente.

Fernando Alonso, da Aston Martin, e Oscar Piastri, da McLaren, em ação no treino livre do GP da Holanda pela F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)

