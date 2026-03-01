Filho de Felipe Massa estreia com vitória no automobilismo

O sobrenome de peso deu sorte. Pipo Massa, de 16 anos, começou sua jornada na Porsche Carrera Cup com o pé direito, conquistando a vitória na categoria rookie (novato) na primeira corrida da etapa de abertura, realizada no último sábado (28), em Interlagos. Competindo no mesmo autódromo que consagrou seu pai, o bicampeão do GP do Brasil de Fórmula 1, Felipe Massa, o jovem piloto superou os outros 12 estreantes da temporada 2026.

Pipo demonstrou seu talento desde o início, sendo o rookie mais veloz no treino classificatório da manhã. Durante a prova, que durou 25 minutos mais uma volta, ele conseguiu manter a liderança entre os novatos, sem ser ameaçado por nenhuma ultrapassagem.

Pipo Massa, filho de Felipe Massa, vence em sua estreia no automobilismo (Foto: Divulgação)

Apreensão na corrida, e orgulho do pai

Apesar do domínio, a corrida teve seus momentos de apreensão. "Foi uma corrida muito difícil, porque eu consegui abrir do carro de trás, mas faltando três voltas, deu um safety car, agrupou todo mundo de novo e eu tive que defender muito a posição para sair com a vitória. Estou muito feliz", relatou Pipo, que utiliza o número 19, o mesmo eternizado pelo pai.

Na classificação geral da Porsche Carrera Cup, Pipo finalizou a prova na 20ª colocação, entre os 37 carros participantes.

O piloto volta a competir neste domingo (1) na segunda corrida da etapa. "Para amanhã, vou dar meu máximo de novo para tentar conseguir um lugar melhor na geral também", projetou o estreante.

Felipe Massa acompanhou de perto a estreia vitoriosa do filho e não escondeu o orgulho. "Já fiquei nervoso com a classificação, mas nada é igual à corrida. Ele fez um trabalho impecável na classificação e na disputa por posições na corrida, sendo muito inteligente na pista. Estou muito feliz e orgulhoso como pai. Amanhã, tem mais, vamos para cima!", declarou o ex-piloto de F1.