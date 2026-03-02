Globo terá novidade em transmissão da Fórmula 1
Corridas serão transmitidas com qualidade 4k no Sportv
A Fórmula 1 está de volta à Rede Globo após cinco temporadas, e com isso, a transmissão das corridas da elite do automobilismo mundial receberá novidades. As etapas da F1 serão exibidas ao vivo na TV aberta e no Sportv, canal fechado da emissora especializado em esportes.
Segundo o Motorsport.com, as corridas serão transmitidas com qualidade 4k pelo Sportv. Após suas exibições, elas ficarão disponíveis na íntegra no Globoplay, streaming da Rede Globo. A estreia da temporada 2026 da Fórmula 1 acontece no GP da Austrália, entre os dias 6 e 8 de março.
No canal fechado, o narrador da F1 será Bruno Fonseca. Ao seu lado, nos comentários, estarão Rafael Lopes, Christian Fittipaldi e Felipe Giaffone. Já o trabalho de reportagem será abrilhantado por Julia Guimarães, Marcelo Courrege e Guilherme Pereira. Na TV Globo, a narração ficará por conta de Everaldo Marques, e os comentários serão feitos na voz de Luciano Burti, além de Marina Becker in loco.
A Globo também adquiriu os direitos de transmissão da Fórmula 2, que será exibida no Sportv 3, com comentários de Gianluca Petecof. Ex-piloto da F2, ele atua desde 2022 como titular da Stock Car Pro Series.
Confira o calendário completo da Fórmula 1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
