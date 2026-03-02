menu hamburguer
Fórmula 1

Globo terá novidade em transmissão da Fórmula 1

Corridas serão transmitidas com qualidade 4k no Sportv

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 02/03/2026
17:59
Globo é a emissora oficial da F1 no Brasil em 2026 (Foto: Reprodução / Sportv / Reprodução)
imagem cameraGlobo é a emissora oficial da F1 no Brasil em 2026 (Foto: Reprodução/ Sportv/ Reprodução)
A Fórmula 1 está de volta à Rede Globo após cinco temporadas, e com isso, a transmissão das corridas da elite do automobilismo mundial receberá novidades. As etapas da F1 serão exibidas ao vivo na TV aberta e no Sportv, canal fechado da emissora especializado em esportes.

➡️ Aston Martin deve abandonar GP da Austrália na F1 por problemas no motor

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Segundo o Motorsport.com, as corridas serão transmitidas com qualidade 4k pelo Sportv. Após suas exibições, elas ficarão disponíveis na íntegra no Globoplay, streaming da Rede Globo. A estreia da temporada 2026 da Fórmula 1 acontece no GP da Austrália, entre os dias 6 e 8 de março. 

No canal fechado, o narrador da F1 será Bruno Fonseca. Ao seu lado, nos comentários, estarão Rafael Lopes, Christian Fittipaldi e Felipe Giaffone. Já o trabalho de reportagem será abrilhantado por Julia Guimarães, Marcelo Courrege e Guilherme Pereira. Na TV Globo, a narração ficará por conta de Everaldo Marques, e os comentários serão feitos na voz de Luciano Burti, além de Marina Becker in loco.

A Globo também adquiriu os direitos de transmissão da Fórmula 2, que será exibida no Sportv 3, com comentários de Gianluca Petecof. Ex-piloto da F2, ele atua desde 2022 como titular da Stock Car Pro Series.

Chamada da F1 2026 na Globo (Foto: Reprodução / TV Globo)

Confira o calendário completo da Fórmula 1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

