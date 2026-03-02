Globo terá novidade em transmissão da Fórmula 1

A Fórmula 1 está de volta à Rede Globo após cinco temporadas, e com isso, a transmissão das corridas da elite do automobilismo mundial receberá novidades. As etapas da F1 serão exibidas ao vivo na TV aberta e no Sportv, canal fechado da emissora especializado em esportes.

Segundo o Motorsport.com, as corridas serão transmitidas com qualidade 4k pelo Sportv. Após suas exibições, elas ficarão disponíveis na íntegra no Globoplay, streaming da Rede Globo. A estreia da temporada 2026 da Fórmula 1 acontece no GP da Austrália, entre os dias 6 e 8 de março.

No canal fechado, o narrador da F1 será Bruno Fonseca. Ao seu lado, nos comentários, estarão Rafael Lopes, Christian Fittipaldi e Felipe Giaffone. Já o trabalho de reportagem será abrilhantado por Julia Guimarães, Marcelo Courrege e Guilherme Pereira. Na TV Globo, a narração ficará por conta de Everaldo Marques, e os comentários serão feitos na voz de Luciano Burti, além de Marina Becker in loco.

A Globo também adquiriu os direitos de transmissão da Fórmula 2, que será exibida no Sportv 3, com comentários de Gianluca Petecof. Ex-piloto da F2, ele atua desde 2022 como titular da Stock Car Pro Series.

Chamada da F1 2026 na Globo (Foto: Reprodução / TV Globo)

