Fórmula 1 altera logística de viagens após bombardeio no Oriente Médio
Cidades atigidas por mísseis são rotas para o GP da Austrália
- Matéria
- Mais Notícias
O clima de guerra no Oriente Médio atingiu em cheio o planejamento da Fórmula 1 para a abertura da temporada 2026. Com a intensificação do conflito entre Estados Unidos, Irã e Israel, a categoria precisou agir rápido para garantir a segurança de pilotos e funcionários antes do GP da Austrália, no dia 8 de março.
Relacionadas
O teste de pneus previsto para a última sexta-feira (28) foi cancelado após um míssil iraniano atingir uma base da Marinha dos EUA a apenas 30 quilômetros do Circuito de Sakhir, no Bahrein. O ataque provocou o fechamento dos aeroportos de Doha (Catar) e Dubai (Emirados Árabes) — os dois principais eixos de conexão para quem viaja rumo a Asutrália.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Cerca de mil funcionários tiveram seus voos remanejados às pressas. Para contornar o fechamento do espaço aéreo, metade do contingente foi enviada à Austrália em voos particulares.
-As últimas 48 horas exigiram uma reorganização total dos voos. É responsabilidade da Fórmula 1 cuidar das equipes, pilotos e do staff necessário. Até onde sei, tudo já está definido. Todos estarão lá para a corrida e os fãs não notarão diferença - disse Travis Auld, chefe do GP da Austrália.
Apesar dos acontecimentos, a temporada segue o cronograma oficial. Após a prova em solo australiano, a F1 viaja para China e Japão, e depois vão para o Bahrein e Arábia Saudita.
Calendário completo da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
🤑🏎️ Aposte na vitória de seu piloto favorito!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias