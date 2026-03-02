Fórmula 1 altera logística de viagens após bombardeio no Oriente Médio

O clima de guerra no Oriente Médio atingiu em cheio o planejamento da Fórmula 1 para a abertura da temporada 2026. Com a intensificação do conflito entre Estados Unidos, Irã e Israel, a categoria precisou agir rápido para garantir a segurança de pilotos e funcionários antes do GP da Austrália, no dia 8 de março.

continua após a publicidade

O teste de pneus previsto para a última sexta-feira (28) foi cancelado após um míssil iraniano atingir uma base da Marinha dos EUA a apenas 30 quilômetros do Circuito de Sakhir, no Bahrein. O ataque provocou o fechamento dos aeroportos de Doha (Catar) e Dubai (Emirados Árabes) — os dois principais eixos de conexão para quem viaja rumo a Asutrália.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Cerca de mil funcionários tiveram seus voos remanejados às pressas. Para contornar o fechamento do espaço aéreo, metade do contingente foi enviada à Austrália em voos particulares.

continua após a publicidade

-As últimas 48 horas exigiram uma reorganização total dos voos. É responsabilidade da Fórmula 1 cuidar das equipes, pilotos e do staff necessário. Até onde sei, tudo já está definido. Todos estarão lá para a corrida e os fãs não notarão diferença - disse Travis Auld, chefe do GP da Austrália.

Apesar dos acontecimentos, a temporada segue o cronograma oficial. Após a prova em solo australiano, a F1 viaja para China e Japão, e depois vão para o Bahrein e Arábia Saudita.

continua após a publicidade

Fernando Alonso no primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Calendário completo da F1 2026

Data Etapa Local Autódromo 6 a 8 de março GP da Austrália Melbourne, Austrália Albert Park 13 a 15 de março GP da China (com sprint) Xangai, China Circuito Internacional de Xangai 27 a 29 de março GP do Japão Suzuka, Japão Suzuka International Racing Course 10 a 12 de abril GP do Bahrein Sakhir, Bahrein Circuito Internacional do Bahrein 17 a 19 de abril GP da Arábia Saudita Jeddah, Arábia Saudita Circuito Corniche de Jeddah 1 a 3 de maio GP de Miami (com sprint) Miami, EUA Autódromo Internacional de Miami 22 a 24 de maio GP do Canadá (com sprint) Montreal, Canadá Circuito Gilles Villeneuve 5 a 7 de junho GP de Mônaco Monte Carlo, Mônaco Circuito de Mônaco 12 a 14 de junho GP de Barcelona-Catalunha Barcelona, Espanha Circuito de Barcelona-Catalunha 26 a 28 de junho GP da Áustria Spielberg, Áustria Red Bull Ring 3 a 5 de julho GP da Grã-Bretanha (com sprint) Silverstone, Reino Unido Circuito de Silverstone 17 a 19 de julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps, Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps 24 a 26 de julho GP da Hungria Budapeste, Hungria Hungaroring 21 a 23 de agosto GP da Holanda (com sprint) Zandvoort, Holanda Circuito de Zandvoort 4 a 6 de setembro GP da Itália Monza, Itália Autódromo Nacional de Monza 11 a 13 de setembro GP da Espanha Madrid, Espanha Circuito de Madrid (IFEMA) 24 a 26 de setembro GP do Azerbaijão Baku, Azerbaijão Circuito Urbano de Baku 9 a 11 de outubro GP de Singapura (com sprint) Singapura Circuito Urbano de Marina Bay 23 a 25 de outubro GP dos Estados Unidos Austin, EUA Circuito das Américas 30 de out a 1 de nov GP da Cidade do México Cidade do México, México Autódromo Hermanos Rodríguez 6 a 8 de novembro GP de São Paulo São Paulo, Brasil Autódromo de Interlagos 19 a 21 de novembro GP de Las Vegas Las Vegas, EUA Circuito Urbano de Las Vegas 27 a 29 de novembro GP do Catar Lusail, Catar Circuito Internacional de Lusail 4 a 6 de dezembro GP de Abu Dhabi Abu Dhabi, EAU Circuito de Yas Marina

🤑🏎️ Aposte na vitória de seu piloto favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.