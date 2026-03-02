menu hamburguer
Fórmula 1 altera logística de viagens após bombardeio no Oriente Médio

Cidades atigidas por mísseis são rotas para o GP da Austrália

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 02/03/2026
08:41
O piloto britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, sentado no carro no primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrain International Circuit, em Sakhir, em 11 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)
O clima de guerra no Oriente Médio atingiu em cheio o planejamento da Fórmula 1 para a abertura da temporada 2026. Com a intensificação do conflito entre Estados Unidos, Irã e Israel, a categoria precisou agir rápido para garantir a segurança de pilotos e funcionários antes do GP da Austrália, no dia 8 de março.

O teste de pneus previsto para a última sexta-feira (28) foi cancelado após um míssil iraniano atingir uma base da Marinha dos EUA a apenas 30 quilômetros do Circuito de Sakhir, no Bahrein. O ataque provocou o fechamento dos aeroportos de Doha (Catar) e Dubai (Emirados Árabes) — os dois principais eixos de conexão para quem viaja rumo a Asutrália.

Cerca de mil funcionários tiveram seus voos remanejados às pressas. Para contornar o fechamento do espaço aéreo, metade do contingente foi enviada à Austrália em voos particulares.

-As últimas 48 horas exigiram uma reorganização total dos voos. É responsabilidade da Fórmula 1 cuidar das equipes, pilotos e do staff necessário. Até onde sei, tudo já está definido. Todos estarão lá para a corrida e os fãs não notarão diferença - disse Travis Auld, chefe do GP da Austrália.

Apesar dos acontecimentos, a temporada segue o cronograma oficial. Após a prova em solo australiano, a F1 viaja para China e Japão, e depois vão para o Bahrein e Arábia Saudita.

Fernando Alonso no primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
Fernando Alonso no primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Calendário completo da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

