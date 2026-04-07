O início da temporada de 2026 não está nada fácil para Max Verstappen. Para além da falta de bons resultados nas pistas, o tetracampeão mundial emendou uma sequência de baixas e problemas internos na Red Bull desde o último ano. Em meio a dificuldades de entregar um carro imponente, a equipe de mecânicos perdeu um antigo membro do grupo.

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A nova saída da Red Bull foi Ole Schak, segundo informações do portal "F1-Insider". O mecânico era o responsável pela parte dianteira do carro de Verstappen. Na equipe há mais de 20 anos, desde sua estreia na categoria, ele era o único do grupo que nunca perdeu uma corrida desde o GP da Austrália em 2005.

O motivo do pedido de demissão teria sido sua insatisfação com o ambiente interno da equipe, principalmente após as saídas de Christian Horner e Adrian Newey. Ao deixar o time do holandês, o mecânico busca um recomeço em sua carreira na F1.

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Problemas na Red Bull colacam em cheque futuro de Verstappen

A permanência de Max Verstappen na elite do automobilismo mundial segue em aberto. O tetracampeão mundial já deixou claro que, caso continue insatisfeito com o novo regulamento da F1, pode deixar a organização antes mesmo do fim do contrato com a Red Bull, em 2028. Apesar de ainda estar com o futuro indefinido, o piloto já traça planos para a vida pós-Fórmula 1.

Além da elite do automobilismo mundial, o holandês já se aventura em outras categorias do automobilismo. Este ano, no GT3, Verstappen correu as 4 horas de Nurburgring no mês passado e, em abril, participará da etapa de 24 horas.

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Max Verstappen em treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1 (Foto: William West/AFP)

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