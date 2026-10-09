O Grande Prêmio de Singapura de 2025 ficou marcado por uma conquista histórica da McLaren. Mesmo sem vencer a corrida em Marina Bay, a equipe garantiu o título de construtores da Fórmula 1 com seis etapas ainda restantes no calendário. Lando Norris terminou em terceiro, Oscar Piastri ficou em quarto e os pontos somados pela dupla foram suficientes para confirmar o campeonato.

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A conquista foi ainda mais especial porque representou o segundo título consecutivo da McLaren. A equipe já havia encerrado um longo jejum de 26 anos em 2024 e voltou a conquistar o campeonato no ano seguinte, algo que não acontecia desde o período dominante entre 1988 e 1991.

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Título veio antes mesmo do fim da temporada

A McLaren chegou a Singapura com uma vantagem confortável na classificação de construtores e precisava apenas administrar a pontuação para confirmar matematicamente o título. Por isso, mesmo sem a vitória, a equipe garantiu o troféu já no GP de Singapura a seis etapas de antecedência.

Na ocasião, foi George Russell quem recebeu a bandeirada, com Max Verstappen logo atrás, em segundo. Norris completou o pódio, enquanto Piastri terminou em quarto lugar. O resultado rendeu à McLaren mais 27 pontos e uma vantagem impossível de ser alcançada pelas rivais nas etapas restantes.

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O campeonato também marcou uma temporada de forte domínio da equipe de Woking. Até a confirmação do título, a McLaren havia construído uma campanha consistente ao longo do ano e conseguido repetir o desempenho que a colocou no topo em 2024. Desta vez, porém, com o título de pilotos também muito bem encaminhado.

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Décimo título da história da F1

O campeonato de 2025 foi o 10º título de construtores da McLaren na Fórmula 1. Com a conquista, a equipe se consolidou como a segunda maior campeã da história da categoria, atrás apenas da Ferrari, que soma 16 títulos.

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A lista de campeonatos da McLaren começou em 1974, com Emerson Fittipaldi. Depois, a equipe voltou ao topo em 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991 – época de ouro com Ayrton Senna –, 1998 e 2024, antes de conquistar o décimo título em Singapura.

A confirmação em Marina Bay também reforçou a transformação da McLaren nos últimos anos. Depois de voltar a disputar vitórias e campeonatos, a equipe conseguiu estabelecer uma sequência de títulos e colocou novamente seus dois pilotos entre os protagonistas da Fórmula 1 – cenário que parecia impossível para os fãs que acompanharam a queda da equipe na década de 10.

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