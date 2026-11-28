Rafa Câmara supera companheiro da F1, mas projeta desafio no GP do Catar
Brasileiro ficou à frente de Oliver Bearman nos dois primeiros treinos livres
A sexta-feira (27) do GP do Catar de Fórmula 1 terminou com um saldo positivo para Rafa Câmara. Nas duas sessões de treinos livres realizadas em Lusail, o brasileiro ficou à frente de Oliver Bearman, seu companheiro de Haas, e conseguiu avançar no trabalho de adaptação ao carro. Apesar do desempenho satisfatório, o pernambucano não espera facilidade na sequência da etapa e já prevê uma corrida bastante exigente no domingo (29).
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O primeiro treino livre terminou com Câmara na 15ª posição, uma acima de Bearman. No segundo, a diferença se repetiu: o brasileiro ocupou o 17º lugar, enquanto o britânico fechou em 18º. Mais importante do que a comparação interna, no entanto, foi a possibilidade de cumprir o planejamento da equipe e ganhar confiança ao longo das atividades.
— Tivemos duas sessões limpas e conseguimos cumprir o programa e fazer tudo o que queríamos. No geral, aprendemos muito para amanhã e foi bastante produtivo — avaliou.
Rafa Câmara projeta desafio físico no GP do Catar
O bom aproveitamento dos treinos não elimina as dificuldades que aguardam o piloto da Haas. Com curvas de média e alta velocidade, o circuito de Lusail exige bastante preparo físico, especialmente pela força exercida sobre o pescoço dos competidores. Ainda em processo de adaptação às exigências da categoria, o brasileiro acredita que a prova será desgastante.
— Não acho que vai ser uma corrida fácil. Vai ser bastante longa. Estou tentando me acostumar mais. Obviamente, as curvas de alta velocidade são bastante difíceis, especialmente para o pescoço, mas acho que vou me acostumar. De qualquer forma, temos que encarar isso — declarou.
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A chegada antecipada à Fórmula 1 também modificou o planejamento de preparação para a próxima temporada. Inicialmente, a ideia era intensificar os trabalhos físicos depois do encerramento do campeonato, mas a oportunidade de assumir o cockpit da Haas adiantou esse processo.
— Definitivamente, foi algo que veio um pouco mais cedo. Mas já estava planejado que eu me manteria treinando e trabalhando para assegurar que estarei pronto para o próximo ano. Acho que nada vai mudar, é só continuar fazendo o que estamos fazendo.
Além da preparação física, o foco agora está em aproveitar os dados coletados durante a sexta-feira para encontrar os melhores ajustes no carro. A confiança conquistada nas primeiras atividades também permite que o brasileiro explore os limites do equipamento com mais liberdade, principalmente pelas áreas de escape amplas do traçado catari. A programação segue neste sábado (28), com o último treino e a classificação.
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