A Fórmula 1 retornou às atividades do GP do Catar 2026, neste sábado (28), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito Internacional de Lusail, em Doha, e volta ainda hoje para a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe o TL3

*EM ATUALIZAÇÃO

Nico Hulkenberg saiu, mas já voltou aos boxes.

Como no TL1, Pierre Gasly foi o primeiro a ir à pista. Desta vez, porém, o francês vai sozinho nos primeiros minutos.

COMEÇOU!

Terceiro treino livre do GP do Catar começa em 15 minutos, às 11h30 (de Brasília).

Relembre o GP de Las Vegas:

Horários do GP do Catar hoje (28/11):

SÁBADO, 28 DE NOVEMBRO DE 2026

🏎️ Treino Livre3 - 11h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 15h (de Brasília)

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A etapa será disputada no Circuito Internacional de Lusail, em Doha. A corrida será disputada em 57 voltas, totalizando 309,958 quilômetros, além de 16 curvas que são percorridas em alta velocidade. Essa etapa é a primeira de duas que acontecem no Oriente Médio e fecham o calendário de 2026.

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O GP do Catar acontece apenas uma semana após a vitória de Max Verstappen em Las Vegas. O piloto da Red Bull chega ao Oriente Médio embalado pelo resultado, enquanto Kimi Antonelli, da Mercedes, já garantiu matematicamente o título mundial de Pilotos. Já entre equipes, a própria Mercedes assegurou o primeiro lugar da temporada no GP de São Paulo.