AO VIVO: siga o treino livre 3 do GP do Catar pela F1 2026
Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Doha
A Fórmula 1 retornou às atividades do GP do Catar 2026, neste sábado (28), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito Internacional de Lusail, em Doha, e volta ainda hoje para a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
➡️ Haas anuncia dupla de Rafa Câmara para a F1 em 2027
Acompanhe o TL3
*EM ATUALIZAÇÃO
- Nico Hulkenberg saiu, mas já voltou aos boxes.
- Como no TL1, Pierre Gasly foi o primeiro a ir à pista. Desta vez, porém, o francês vai sozinho nos primeiros minutos.
COMEÇOU!
- Terceiro treino livre do GP do Catar começa em 15 minutos, às 11h30 (de Brasília).
- Relembre o GP de Las Vegas:
Horários do GP do Catar hoje (28/11):
SÁBADO, 28 DE NOVEMBRO DE 2026
🏎️ Treino Livre3 - 11h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 15h (de Brasília)
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A etapa será disputada no Circuito Internacional de Lusail, em Doha. A corrida será disputada em 57 voltas, totalizando 309,958 quilômetros, além de 16 curvas que são percorridas em alta velocidade. Essa etapa é a primeira de duas que acontecem no Oriente Médio e fecham o calendário de 2026.
O GP do Catar acontece apenas uma semana após a vitória de Max Verstappen em Las Vegas. O piloto da Red Bull chega ao Oriente Médio embalado pelo resultado, enquanto Kimi Antonelli, da Mercedes, já garantiu matematicamente o título mundial de Pilotos. Já entre equipes, a própria Mercedes assegurou o primeiro lugar da temporada no GP de São Paulo.
Mais LANCE!
Rafa Câmara supera companheiro da F1, mas projeta desafio no GP do Catar
Brasileiro ficou à frente de Oliver Bearman nos dois primeiros treinos livres
Rafa Câmara ainda pode ser campeão da F2? Veja cenários
Brasileiro deixou a disputa pelo título para se juntar a Haas na Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Catar neste sábado (28)
A etapa em Doha acontece entre os dias 27 e 29 de novembro
FIA nega apelo da Audi, e Bortoleto fica sem ponto no GP da Itália
Equipe do brasileiro entrou em recurso, que foi negado pela Corte Internacional
Antonelli lidera treino livre 2 do GP do Catar; Bortoleto é 11º, e Câmara fica em 17º
Acompanhe volta a volta da segunda atividade em Doha
Antonelli volta a liderar a F1 no treino livre 1 do GP do Catar
Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Doha
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Catar nesta sexta-feira (27)
Penúltima etapa da temporada acontece entre os dias 27 e 29 de novembro
F1: Verstappen encerra 'guerra' com Russell após GP de Las Vegas
Tetracampeão mundial afirmou que "não tem mais nada a acrescentar" sobre o assunto
Rafael Câmara admite tristeza por deixar briga pelo título da F2
Brasileiro escolheu seguir na elite do atomobilismo mundial nas duas últimas etapas da temporada
Gabriel Bortoleto discorda de pilotos na F1: 'Que p* eles querem?'
Brasileiro discorda das reclamações sobre as ultrapassagens no GP de Las Vegas
Fernando Alonso fica fora de compromisso do GP do Catar por problema de saúde
Piloto espanhol será substituído por Jak Crawford na primeira atividade em Lusail
Com Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto, grid da F1 2027 é definido
Fórmula 1 passa a ter dois pilotos brasileiros pela primeira vez desde 2016
Haas anuncia dupla de Rafa Câmara para a F1 em 2027
Piloto brasileiro seguirá com Oliver Bearman como companheiro de equipe
Equipes da Fórmula 1 são multadas após infrações financeiras
Williams e Alpine foram as únicas construtoras que demonstraram falhas na revisão de contas de 2025
Verstappen revela ter passado 40 horas jogando GTA VI durante GP de Las Vegas
Tetracampeão da Fórmula 1 aproveitou o fim de semana da corrida para avançar no game
Rafa Câmara define objetivo em sequência na F1 com a Haas
Piloto brasileiro estará na Fórmula 1 até o fim da temporada de 2026
Hamilton critica Ferrari na F1 2026: 'Precisava de apoio'
Heptacampeão comenta episódios de tensão com Charles Leclerc nos GPs do México e de Las Vegas e cobra mais coordenação interna da escuderia
Campeão antes da hora? Entenda como funciona a pontuação por etapas na F1
Kimi Antonelli foi campeão mundial com quatro etapas de antecedência em 2026
Antiga equipe de Rafa Câmara anuncia novo piloto para F2
Freddie Slater assumirá o posto do brasileiro na reta final da categoria