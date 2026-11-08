Mercedes conquista Mundial de Construtores da F1 2026
Equipe alemã volta a receber honraria após cinco temporadas
Além do título de seu piloto, Kimi Antonelli, a Mercedes tem mais um feito para chamar de seu na temporada 2026 da Fórmula 1. A equipe, que também conta com George Russell como piloto titular, conquistou o seu nono título do Mundial de Construtores após a etapa de São Paulo neste domingo (8), em Interlagos.
Na 20ª etapa da temporada, Russell terminou no quarto lugar, e Antonelli, em quinto. Com os resultados, a escuderia soma 652 pontos na tabela de construtores, seguida pela Ferrari, com 512. Com três etapas restantes na temporada, a equipe teria a possibilidade de somar, no máximo, 129 pontos. Para atingir essa pontuação, Lewis Hamilton e Charles Leclerc precisariam terminar as três corridas entre os dois primeiros. Ainda assim, a Ferrari não conseguiria mais ultrapassar a Mercedes.
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A equipe alemã voltou a conquistar o Mundial de Construtores pela primeira vez desde 2021, quando alcançou seu oitavo título consecutivo. Nas temporadas seguintes, Red Bull e McLaren assumiram o protagonismo da categoria, mas a equipe alemã conseguiu recuperar a hegemonia neste ano, empatando em títulos com a Williams na história.
A conquista coroa uma campanha histórica para a escuderia liderada por Toto Wolff. Antes mesmo de assegurar o campeonato entre as equipes, a Mercedes já havia celebrado o título de Pilotos com Andrea Kimi Antonelli, que garantiu a taça no GP do México e entrou para a história da Fórmula 1 como o campeão mais jovem, aos 20 anos.
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