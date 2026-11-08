Gabriel Bortoleto é punido e larga dos boxes no GP de São Paulo
Audi realizou mudanças na bateria e no controle eletrônico do carro do brasileiro; Arvid Lindblad também sairá dos boxes
Gabriel Bortoleto terá um desafio a mais na corrida principal do GP de São Paulo, que acontece a partir das 14h (de Brasília) deste domingo (8). O brasileiro irá largar dos boxes devido a mudanças da Audi em seu monoposto. Anteriormente, Bortoleto iria sair da 19ª posição, após bater na sessão de classificação e se beneficiar das punições de Max Verstappen, Lewis Hamilton e Max Verstappen.
A Audi optou por fazer modificações no armazenamento de energia e na unidade de controle eletrônico do carro do número #5. As mudanças ultrapassam, por uma grande margem, o limite previsto pelo regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O máximo é três, e Bortoleto terá a sexta bateria e a sexta unidade de controle eletrônico na temporada.
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Lindblad também sairá dos boxes neste domingo (8)
Além de Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad, da Racing Bulls, também largará dos boxes em Interlagos. O britânico de 19 anos, que havia conquistado a 12ª posição no grid, foi penalizado após a equipe italiana decidir substituir o motor de combustão interna e o turbocompressor de seu carro.
Com a mudança, os pilotos que estavam atrás de Lindblad avançam uma posição no grid de largada. Carlos Sainz, da Williams, passa a ocupar o 12º lugar, seguido por Charles Leclerc, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sergio Pérez, todos beneficiados pela alteração.
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