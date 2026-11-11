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Las Vegas recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários

Pilotos voltam à ação no dia 19 de outubro no Circuito Urbano de Las Vegas

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 11:06
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GP de Las Vegas de F1 (Foto: Clive Rose/Getty Images/AFP)
GP de Las Vegas de F1 (Foto: Clive Rose/Getty Images/AFP)

Após a passagem pelo Brasil, a Fórmula 1 segue para a reta final da temporada 2026. O Grande Prêmio de Las Vegas é o próximo compromisso do calendário e corresponde à 21ª etapa do campeonato, que terá apenas mais duas corridas depois da passagem pelos Estados Unidos.

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A prova será disputada no Las Vegas Strip Circuit, um circuito de rua montado em meio aos principais pontos turísticos da cidade norte-americana. Com 6,2 km de extensão e 17 curvas, o traçado chama atenção pelas longas retas e velocidades elevadas, além de passar por locais famosos, como a Avenida Las Vegas Strip. A pista estreou no calendário da categoria em 2023 e costuma proporcionar disputas em condições de baixa temperatura durante a noite.

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O GP de Las Vegas também apresenta uma programação pouco convencional para o público brasileiro. Por causa da diferença de cinco horas entre os fusos horários, as atividades acontecem durante a noite em território norte-americano, mas serão transmitidas de madrugada no Brasil. Inclusive, a corrida está marcada para as 1h de domingo (22), no horário de Brasília.

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O último vencedor em Las Vegas foi Max Verstappen, da Red Bull, que conquistou a prova em 2025. Na ocasião, o holandês superou George Russell e Kimi Antonelli, que completaram o pódio. Agora, os pilotos voltam à cidade para a primeira etapa da sequência de três corridas que encerra o campeonato.

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Max Verstappen venceu o GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Max Verstappen venceu o GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Datas e horários do GP de Las Vegas

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h30 (de Brasília)

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 (de Brasília)

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h (de Brasília)

DOMINGO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 1h (de Brasília)

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