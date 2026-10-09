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GP de Singapura surge como único 'ponto fraco' de Max Verstappen na F1

Piloto holandês nunca venceu uma corrida no Circuito de Marina Bay

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 08:23
Atualizado há 1 minutos
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De olhos fechados, Max Verstappen é fotografado com expressão desapontada durante o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1
Max Vestappen abandonou o GP da Holanda da F1 2026 (Foto: SEM VAN DER WAL / ANP / AFP)

Max Verstappen já venceu praticamente todos os Grandes Prêmios que fazem parte do calendário atual da Fórmula 1. Existe, porém, uma exceção. O GP de Singapura é o único circuito da temporada em que o tetracampeão mundial ainda não conseguiu subir ao degrau mais alto do pódio.

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De 2015 a 2025, o holandês já disputou nove edições da prova em Marina Bay. Apesar da sua capacidade de adaptação em diferentes tipos de pistas, seu melhor resultado até agora foram três segundos lugares. Verstappen terminou em segundo em 2018 e repetiu a posição em 2024 e 2025, ficando nas três ocasiões a um passo de conquistar a vitória.

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A marca chama atenção justamente pela consistência do piloto ao longo dos últimos anos. Verstappen construiu uma lista extensa de vitórias em diferentes tipos de circuitos, desde pistas tradicionais até traçados de rua. Singapura, no entanto, continua sendo um dos poucos lugares em que ele ainda não conseguiu transformar um bom desempenho em vitória.

Resultados do piloto na etapa

2015 - Toro Rosso: 8º lugar
2016 - Red Bull: 6º lugar
2017 - Red Bull: abandonou
2018 - Red Bull: 2º lugar
2019 - Red Bull: 3º lugar
2020 - prova não realizada
2021 - prova não realizada
2022 - Red Bull: 7º lugar
2023 - Red Bull: 5º lugar
2024 - Red Bull: 2º lugar
2025 - Red Bull: 2º lugar

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Verstappen busca vitória inédita em Singapura

A corrida em Marina Bay apresenta um desafio diferente para os pilotos. O circuito de rua tem poucas margens para erro e exige concentração durante toda a prova, além de condições de calor e umidade que tornam a disputa fisicamente desgastante.

Para Verstappen, o objetivo no GP de Singapura é justamente eliminar essa última lacuna entre as pistas do calendário atual. Depois de dois segundos lugares consecutivos, nos últimos dois anos, o piloto da Red Bull tenta finalmente conquistar a vitória que ainda falta em seu histórico na categoria.

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O resultado também pode ganhar importância na disputa do campeonato, dependendo da situação do Mundial. Com a temporada avançando para sua reta final, cada ponto passa a ter peso ainda maior para os principais candidatos ao título. E, embora ainda distante, Verstappen segue matematicamente na disputa, principalmente após a vitória na Malásia.

A oito etapas do fim do calendário, porém, é Kimi Antonelli quem segue disparado na liderança do mundial de pilotos. Com o segundo lugar em Sepang, o prospecto italiano da Mercedes chegou a 320 pontos, 84 a mais que o vice e companheiro de equipe, George Russell.

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Atrás, aparecem Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, com 214 e 191 pontos, respectivamente. Lando Norris, da McLaren, fecha o top-5 com os mesmos 188 pontos de Max Verstappen.

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026
Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026 (Foto: Jade Gao / AFP)
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