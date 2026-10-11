Max Verstappen iguala marca de Lewis Hamilton desde estreia na F1
Holandês chega a 73 vitórias na Fórmula 1 e alcança número de triunfos de Hamilton desde 2015
Max Verstappen igualou uma marca de Lewis Hamilton na Fórmula 1 neste domingo (11). Com a vitória no GP de Singapura, o piloto da Red Bull chegou a 73 triunfos desde 2015, mesmo número de corridas vencidas pelo britânico no período.
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Verstappen iguala marca de Hamilton
A comparação considera o desempenho dos dois pilotos a partir da temporada de 2015, quando Verstappen estreou na categoria pela Toro Rosso. Hamilton já competia na Fórmula 1 desde 2007, mas, desde a chegada do holandês, os dois conquistaram o mesmo número de vitórias.
No ranking histórico geral, o britânico ainda lidera com 106 triunfos, seguido por Michael Schumacher, com 91. Verstappen ocupa a terceira posição, com 73 vitórias, além de quatro títulos mundiais conquistados desde sua estreia.
Vitória inédita no GP de Singapura
A conquista em Marina Bay também teve um significado especial para Verstappen. Depois de nove participações sem vencer no circuito, o holandês finalmente subiu ao lugar mais alto do pódio em Singapura. Largando da pole position, o piloto da Red Bull liderou as 62 voltas e cruzou a linha de chegada com 7s335 de vantagem sobre Charles Leclerc, da Ferrari. Kimi Antonelli, da Mercedes, terminou em terceiro.
O resultado foi o segundo triunfo consecutivo de Verstappen na temporada, depois da vitória no GP do Bahrein, disputado na semana anterior. O holandês também havia vencido a corrida sprint em Singapura, consolidando um fim de semana positivo para a Red Bull.
Verstappen busca reduzir distância na temporada
Apesar da sequência de bons resultados, Verstappen ainda precisa recuperar terreno na classificação do Mundial de Pilotos. Após o GP de Singapura, o holandês ocupa a quarta colocação, com 221 pontos, atrás de Lewis Hamilton, terceiro com 229, George Russell, segundo com 238, e Kimi Antonelli, líder com 340 pontos.
A sequência de vitórias representa uma reação da Red Bull após um período de dificuldades ao longo do campeonato. Com as próximas etapas pela frente, Verstappen tenta manter o ritmo para diminuir a diferença em relação aos primeiros colocados. A próxima corrida será o GP dos Estados Unidos, em Austin, entre os dias 23 e 25 de outubro.
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