Flamengo x Palmeiras: quem é melhor por posição? Vote e faça o seu cara a cara!

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (23), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto marca uma disputa direta pela primeira colocação da competição, que hoje, é ocupada pelo Alviverde, com 35 pontos. O Rubro-Negro tem 31, na segunda colocação.

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Diante do cenário, o Lance! preparou uma comparação entre as prováveis escalações das duas equipes para o confronto. Em clima de decisão, qual tem a melhor equipe? Jogue e dê sua opinião no cara a cara abaixo:

➡️ Cicinho crava placar de Flamengo x Palmeiras: '3 a 1'

O gol que deu o título da Libertadores para o Flamengo, sobre o Palmeiras (Foto: LUIS ACOSTA / AFP)

Como chegam Flamengo e Palmeiras?

A partida marca um confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro e as equipes vivem momentos distintos. De um lado, o Flamengo aparenta ter superado a eliminação precoce na Copa do Brasil, diante do Vitória, e chega para a partida sem grande pressão da torcida, que se mostra contente com a classificação às oitavas de final da Libertadores, e a atual colocação no Brasileirão.

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Por outro lado, o Palmeiras vive mais um momento de pressão interna e externa. A equipe do técnico Abel Ferreira perdeu para o Cerro Porteño, na última quarta-feira (20), no Allianz Parque, e o resultado gerou revolta. Diante do tropeço, o Alviverde deixou a liderança do Grupo F da Libertadores.

Pelo Brasileirão, a diferença das equipes é pequena. O Palmeiras segue líder da competição com 35 pontos, são quatro a mais que o Flamengo, que tem 31.

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Neste cenário, mesmo com uma vitória em casa, a equipe rubro-negra não ultrapassaria o time paulista na tabela, mas diminuiria a desvantagem para apenas um ponto. Por outro lado, o Alviverde pode abrir até sete pontos de vantagem, caso vença a partida no Maracanã. A partida acontece neste sábado (23), às 21h (de Brasília).