Sem F1, Gabriel Bortoleto volta para Interlagos em outra categoria

O retorno de Gabriel Bortoleto para Interlagos acontecerá antes do esperado. Após uma decepcionante atuação no GP de São Paulo em 2025, a expectativa era que o piloto da Audi estivesse de volta no circuito no Brasil apenas para a 21ª etapa da Fórmula 1. Com a pausa no calendário, porém, a oportunidade perfeito foi apresentada para o brasileiro.

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Bortoleto não estará no Autódromo de Interlagos para compromissos com a F1 durante o mês de abril. Dessa vez, a presença do piloto foi confirmada pela Stock Car, que viaja a São Paulo para a terceira etapa da temporada. O jovem astro acompanhará a prova do lado de fora.

Nas redes sociais, Gabriel aproveitou ainda para celebrar a oportunidade de assistir a seus amigos na pista em casa. É a segunda vez que o brasileiro acompanha a categoria. Na última temporada, esteve na etapa de Curvelo, em Minas Gerais.

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— Vou estar assistindo meus amigos competindo! Nos vemos em Interlados no dia 26 — escreveu Gabriel Bortoleto.

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Pausa na F1 deixa abril livre

As etapas canceladas foram os Grande Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita. O primeiro, em Sakhir, estava previsto para os dias 10 a 12 de abril, e a prova em Jeddah aconteceria no fim de semana seguinte, entre os dias 17 e 19 do mesmo mês.

Na prática, o mês de abril funcionará como um período de descanso para equipes e pilotos, já que nenhuma outra corrida estava prevista nesse intervalo. A última vez que a Fórmula 1 ficou sem provas durante todo o mês de abril foi em 2020, quando o calendário sofreu alterações profundas por causa da pandemia de Covid-19.

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Vale destacar que, ainda, a possibilidade de novos ajustes caso a guerra não seja encerrada até o fim da temporada de 2026. Como previsto originalmente, há ainda duas etapas na região do Oriente Médio: os GPs de Catar e Abu Dhabi – as duas últimas provas do ano.