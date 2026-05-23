A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 22 e 24 de maio. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP do Canadá para a corrida sprint e, para fechar o sábado (23), formam o grid de largada. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tempo real da classificação do GP do Canadá de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

Melhor tempo do fim de semana é de Norris com 1m12s729

O primeiro a assumir a liderança parcial foi Max Verstappen, com 1m13s473, mas logo é superado por Piastri e Norris, na sequência

Todos os pilotos seguem com os compostos macios

As duplas da Red Bull, McLaren e Ferrari abrem a disputa

Começa a última quali do GP do Canadá

🏁 FIM DO Q2! Hadjar assumiu a ponta com 1:12.975; Bortoleto terminou em 13º lugar.

ELIMINADOS: Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Carlos Sainz e Oliver Bearman

Tempo ruim de Bortoleto, que fica no Q2 e largará em 13º lugar; seu companheiro fica duas posições à frente

Com melhor primeiro setor, Hadjar assume a liderança!

De volta ao topo! Hamilton faz bom tempo e supera Antonelli na primeira posição

Faltando dois minutos, os dois carros da Audi estão na zona de pontuação

Russell volta à pista com um novo jogo de pneu; esta estratégia pode atrapalhar performance durante disputa no Q3

A surpresa negativa do Q2 é Russell que está em oitavo lugar

Antes do retorno de Antonelli ao topo, Bortoleto havia registrado tempo sólido e subido à sétima colocação

Hamilton desbanca, então, o australiano da McLaren e sobe para o Top 2

Atual campeão da F1, Norris abre volta rápida e assume a liderança parcial com 1m13s235, seguido de Piastri a 0s1 de diferença

A estratégia escolhida parece ser duas voltas de aquecimento antes da primeira tentativa

Primeiro a ir à pista é Franco Colapinto

Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 15 minutos

🏁 FIM DO Q1! Antonelli foi o mais rápido com 1:13.380; Bortoleto é 16º.

ELIMINADOS: Esteban Ocon, Alex Albon, Fernando Alonso, Sergio Perez, Lance Stroll e Valtteri Bottas

continua após a publicidade

Último a marcar volta rápida, Bortoleto também se garante na segunda sessão da classificação. Vamos!!!!!!!!!!!!!!!!

Hulkenberg consegue a classificação para o Q2

É tudo ou nada! Cronômetro está zerado!

Bortoleto melhora seu tempo e assume a 16ª posição – primeira fora da zona de eliminação

Piastri volta para o Top 3 com 1m12s559, atrás apenas de Antonelli (1º) e Norris (2º)

Faltando cinco minutos para o fim, Bortoleto, Alonso, Hulkenberg, Bottas, Stroll e Gasly seguem na zona de eliminação

Em destaque, o novato Arvid Lindblad consegue registrar uma volta impressionante e sobe para o Top 3

Carro trava, e Bortoleto vai para cima da grama

Líderes da corrida sprint, a dupla da Mercedes enfim despontou no topo da tabela, com o italiano levando a melhor

Max Verstappen assume a liderança com 1m14s067, enquanto Leclerc tem tempo rápido deletado

Não demorou, no entanto, para Norris, Verstappen e Colapinto superarem o australiano

Ao fim dos primeiros cinco minutos, o mais rápido na pista era Oscar Piastri com 1m15s105

Todos estão com os compostos macios

O primeiro a marcar tempo rápido foi Alex Albon, após três minutos do início da sessão

Não demorou para os pilotos da Racing Bulls, Haas, Williams, Cadillac e Aston Martin irem à pista

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

Faltam 30 minutos para o início da classificação do GP do Canadá

Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 100 pontos conquistados. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar com 80. Logo atrás, Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro colocado com 63 pontos. Veja a lista completa aqui.

Kimi Antonelli recebe bandeirada no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rebecca Blackwell / POOL / AFP)

➡️ George Russell tira Antonelli da pista e conquista sprint no Canadá pela F1

Quinta etapa do calendário

A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

continua após a publicidade

SÁBADO, 23 DE MAIO

🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 24 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.