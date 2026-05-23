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AO VIVO: Siga a corrida sprint do GP do Canadá pela F1 2026

George Russell lidera o pelotão, enquanto Gabriel Bortoleto sai em 12º lugar

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
12:30
Atualizado há 1 minutos
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George Russell em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Geoff Robins / AFP)
imagem cameraGeorge Russell em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Geoff Robins / AFP)
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A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 22 e 24 de maio. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP do Canadá para o treino livre e, na tarde desta sexta-feira (22), formaram o grid de largada. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe como foi a corrida sprint

*EM ATUALIZAÇÃO

1/23 - George Russell larga muito bem e mantém a ponta

COMEÇA A CORRIDA SPRINT!

  1. Pilotos saem para a volta de aquecimento
  1. Lance Stroll precisou ser levado de volta aos boxes
  • Cinco minutos para o início da prova
  • Confira como ficou o grid de largada para a disputa aqui.
  • Faltam apenas 30 minutos para o início da terceira corrida sprint da F1 2026

Pré-corrida: Em uma classificação marcada por reviravoltas, a Mercedes voltou a assumir controle com a pole de George Russell. Para fechar o pódio de largada no GP do Canadá, o destaque fica com Kimi Antonelli e Lando Norris. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou apenas ao Q2, mas, sem muito sucesso, ficou com a 12ª posição.

Quinta etapa do calendário

A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

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SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1  - 13h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 23 DE MAIO
🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

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DOMINGO, 24 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) |  Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Largando do quarto lugar da sprint, Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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+Aposte em Gabriel Bortoleto na segunda corrida sprint da F1 2026
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