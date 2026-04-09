O "casamento" mais sólido da Fórmula 1 acaba de ganhar uma data para o possível divórcio, que certamente trará grandes consequências. O portal britânico Sky Sports confirmou que Gianpiero Lambiase, o engenheiro de pista de Max Verstappen, trocará a Red Bull pela McLaren em 2028, acendendo um alerta vermelho no paddock: sem seu braço direito, o holandês cumprirá o contrato com a Red Bull ou antecipará sua saída do esporte?

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Pacto de fidelidade sob prova

A relação entre Verstappen e "GP" transcende o profissionalismo. Juntos desde a estreia do piloto na equipe, em 2016, a dupla conquistou quatro títulos mundiais em uma simbiose rara. O impacto da saída é tão profundo que resgata uma promessa feita por Max em 2021: "No momento em que ele parar, eu paro também".

Com Lambiase assumindo um cargo sênior em Woking para apoiar Andrea Stella, Verstappen perde seu porto seguro técnico e emocional. A perda ocorre em um momento de fragilidade interna na equipe, que já viu nomes como Adrian Newey e Jonathan Wheatley buscarem a saída.

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Dilema de Max em 2026

A indefinição sobre o futuro do piloto movimenta os bastidores da categoria. A aposentadoria precoce parece cada vez mais real, já que Verstappen nunca escondeu seu descontentamento com o calendário exaustivo da Fórmula 1 e com as mudanças no regulamento de 2026. Durante a etapa no Japão, o piloto chegou a admitir abertamente a possibilidade de abandonar o esporte. Agora, o suporte de Lambiase no rádio, o estímulo para continuar alinhando no grid pode simplesmente desaparecer.

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Por outro lado, caso o holandês decida seguir na liga, uma mudança de ares ganha novos contornos. Cláusulas de rescisão presentes em seu atual contrato, quem tem vínculo até 2028, permitem que ele deixe a equipe já neste verão europeu. Diante do esvaziamento técnico da Red Bull, transferir-se para uma escuderia rival em ascensão deixa de ser mera especulação para se tornar uma alternativa lógica.

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Gianpiero Lambiase e Max Verstappen (Foto: Red Bull Racing)

McLaren: o novo centro de gravidade

Enquanto a Red Bull fragmenta, a McLaren consolida sua posição como o novo centro de gravidade da F1. Ao recrutar Lambiase, a equipe de Woking não leva apenas um engenheiro, mas uma grande peça do sucesso de Verstappen. O movimento isola ainda mais o holandês na Red Bull, que viu quase toda a sua cúpula estratégica (Rob Marshall, Will Courtenay e agora Lambiase) migrar para a rival britânica.

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